Квартира в Москве и загородный дом: кому достанется наследство Стефановича?

Скончавшийся от коронавируса режиссер Александр Стефанович оставил в наследство загородный дом и большую квартиру в центре Москвы , которая оценивается в 100 миллионов рублей. Об этом пишет РИА ФАН

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Александр Стефанович скончался вечером 13 июля на 77-м году жизни. Режиссера доставили в больницу в тяжелом состоянии с коронавирусной пневмонией. Он долгое время лечился дома и не хотел ехать в медучреждение, его госпитализировали с 50% поражением легких. Спустя неделю состояние Стефановича ухудшилось, поражение составило уже 70%. Несмотря на помощь врачей, режиссеру так и не удалось справиться с пневмонией.

В течение многих лет Стефанович преподносил себя как создателя образа Аллы Пугачевой , мужем которой был около четырех лет. При этом семью ему в итоге создать так и не удалось, как и обзавестись детьми.

Журналисты выяснили, что Стефанович оставил после себя дорогостоящее наследство. Ему принадлежал дом в деревне Власьево Волоколамского района, а также квартира недалеко от Патриарших прудов в Спиридоньевском переулке.

Кадастровая стоимость квартиры в 101,3 квадратных метра превышает 35 миллионов. При этом реально цена недвижимости может составлять более 100 миллионов рублей. Такая разница связана с очень удачным расположением, в самом центре Москвы.