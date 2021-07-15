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Квартира в Москве и загородный дом: кому достанется наследство Стефановича?

Алиса Селезнёва
1 час назад
Скончавшийся от коронавируса режиссер Александр Стефанович оставил в наследство загородный дом и большую квартиру в центре Москвы, которая оценивается в 100 миллионов рублей. Об этом пишет РИА ФАН.
Квартира в Москве и загородный дом: кому достанется наследство Стефановича?
Фото: ТАССТАСС
Александр Стефанович скончался вечером 13 июля на 77-м году жизни. Режиссера доставили в больницу в тяжелом состоянии с коронавирусной пневмонией. Он долгое время лечился дома и не хотел ехать в медучреждение, его госпитализировали с 50% поражением легких. Спустя неделю состояние Стефановича ухудшилось, поражение составило уже 70%. Несмотря на помощь врачей, режиссеру так и не удалось справиться с пневмонией.
В течение многих лет Стефанович преподносил себя как создателя образа Аллы Пугачевой, мужем которой был около четырех лет. При этом семью ему в итоге создать так и не удалось, как и обзавестись детьми.
Журналисты выяснили, что Стефанович оставил после себя дорогостоящее наследство. Ему принадлежал дом в деревне Власьево Волоколамского района, а также квартира недалеко от Патриарших прудов в Спиридоньевском переулке.
Кадастровая стоимость квартиры в 101,3 квадратных метра превышает 35 миллионов. При этом реально цена недвижимости может составлять более 100 миллионов рублей. Такая разница связана с очень удачным расположением, в самом центре Москвы.
На сегодняшний день нет никаких данных, кому именно достанется имущество покойного режиссера, отмечает «Московский комсомолец».
Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Московский комсомолец,РИА ФАН,Москва,
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