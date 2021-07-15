«Даже говорить абсурдно»: врачи не будут выводить Мамонова из комы

Петр Мамонов был госпитализирован в Коммунарку с диагнозом COVID-19. По словам Ольги Мамоновой, ее муж попал в больницу на пятые сутки после появления первых симптомов коронавируса. Сначала у него поднялась температура, а затем начались проблемы с дыханием. Врачи несколько раз пытались вывести Мамонова из искусственной комы и снять его с аппарата ИВЛ, однако он так и не пришел в себя.