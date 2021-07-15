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«Даже говорить абсурдно»: врачи не будут выводить Мамонова из комы

Алиса Селезнёва
35 минут назад
Врачи отказались от идеи вывести из искусственной комы основателя группы «Звуки Му» Петра Мамонова в связи с ухудшением его состояния. Об этом RT заявила жена музыканта и актера Ольга Мамонова.
«Даже говорить абсурдно»: врачи не будут выводить Мамонова из комы
Фото: ТАССТАСС
Петр Мамонов был госпитализирован в Коммунарку с диагнозом COVID-19. По словам Ольги Мамоновой, ее муж попал в больницу на пятые сутки после появления первых симптомов коронавируса. Сначала у него поднялась температура, а затем начались проблемы с дыханием. Врачи несколько раз пытались вывести Мамонова из искусственной комы и снять его с аппарата ИВЛ, однако он так и не пришел в себя.
По словам жены музыканта, медики уже «даже не будут» пытаться разбудить Петра Мамонова.
«В сегодняшнем крайне тяжелом состоянии даже говорить [об этом] абсурдно», — пояснила Ольга Мамонова.
Она подчеркнула, что ее муж в больнице уже 19-е сутки и дышит он только с помощью аппарата ИВЛ.
Ранее в СМИ появились сообщения о поражении легких музыканта на 60-70%. Ситуацию осложняет то, что Мамонов страдает от ишемической болезни сердца и ранее перенес инсульт. 13 июля в аккаунте Мамонова в Instagram появилось сообщение, что у него начался сепсис и батюшка в больнице соборовал артиста.
Шоу-бизнес,Ольга Мамонова,Петр Мамонов,
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