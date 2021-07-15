Врачи перестали пытаться вывести Мамонова из комы

Мамонов уже 19 дней находится в Коммунарке. О его госпитализации стало известно 1 июля. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких.

Пётр Мамонов является основателем и фронтменом андеграундной группы «Звуки Му». Также 70-летний артист известен по фильмам «Такси-блюз» и «Остров», а также по моноспектаклям. Супруга Ольга не только является возлюбленной музыканта с 1982 года, но и менеджером выступлений его группы. Пара имеет трёх сыновей и двух внуков.

Ранее Ольга в беседе с NEWS.ru прокомментировала информацию СМИ о том, что у Мамонова наблюдаются множественные проблемы со здоровьем. Ольга два дня назад опровергла эти заявления, назвав их «гадостью». Она также опровергла новость о том, что у её мужа начало отказывать сердце из-за болезни. Она поражена, что журналисты пишут такое с её слов, и заявила, что подобная ложь может привести к судебным разбирательствам.