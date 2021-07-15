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Врачи перестали пытаться вывести Мамонова из комы

News.ru
48 минут назад
Врачи прекратили попытки вывести советского и российского актёры и музыканта Петра Мамонова из искусственной комы, рассказала RT его супруга Ольга Мамонова, передаёт Telegram-канал издания. Женщина отметила, что медики «даже не будут» пытаться разбудить мужчину.
Даже не будут [пытаться]. В сегодняшнем крайне тяжёлом состоянии [Петро Мамонова] даже говорить абсурдно, — добавила жена пациента.
Мамонов уже 19 дней находится в Коммунарке. О его госпитализации стало известно 1 июля. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких.
Пётр Мамонов является основателем и фронтменом андеграундной группы «Звуки Му». Также 70-летний артист известен по фильмам «Такси-блюз» и «Остров», а также по моноспектаклям. Супруга Ольга не только является возлюбленной музыканта с 1982 года, но и менеджером выступлений его группы. Пара имеет трёх сыновей и двух внуков.
Ранее Ольга в беседе с NEWS.ru прокомментировала информацию СМИ о том, что у Мамонова наблюдаются множественные проблемы со здоровьем. Ольга два дня назад опровергла эти заявления, назвав их «гадостью». Она также опровергла новость о том, что у её мужа начало отказывать сердце из-за болезни. Она поражена, что журналисты пишут такое с её слов, и заявила, что подобная ложь может привести к судебным разбирательствам.
Шоу-бизнес,Видео,Ольга Мамонова,Петр Мамонов,
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