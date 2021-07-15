Догилеву выписалась из больницы после COVID

Российская актриса Татьяна Догилева рассказала в соцсетях, что выписалась из больницы. Ее госпитализировали неделю назад с коронавирусом.«Ну что, после недели пребывания в ковидном отделении 23-й больницы я дома», – написала актриса в Facebook. Она поблагодарила врачей, медицинских сестер и санитарок, которые ее лечили и заботились о ней во время пребывания актрисы в больнице. «Слов нет, как я благодарна врачам, сестрам и санитаркам, они меня лечили, забо ь обо мне, вот выписали», – сказала Догилева. Актриса призвала подписчиков соблюдать меры предосторожности и пожелала всем здоровья.В сознании или нет? Стало известно, что МакSим причастили и соборовалиРанее «ФедералПресс» писал, что супруга тяжелобольного Мамонова ждет худшего.