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«Слов нет, как я благодарна»: Догилева выписалась из больницы после COVID

РИА "ФедералПресс"иещё 6
7 часов назад
Российская актриса Татьяна Догилева рассказала в соцсетях, что выписалась из больницы. Ее госпитализировали неделю назад с коронавирусом.
Догилеву выписалась из больницы после COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Ну что, после недели пребывания в ковидном отделении 23-й больницы я дома», – написала актриса в Facebook.
Она поблагодарила врачей, медицинских сестер и санитарок, которые ее лечили и заботились о ней во время пребывания актрисы в больнице.
«Слов нет, как я благодарна врачам, сестрам и санитаркам, они меня лечили, забо ь обо мне, вот выписали», – сказала Догилева.
Актриса призвала подписчиков соблюдать меры предосторожности и пожелала всем здоровья.
Ранее «ФедералПресс» писал, что супруга тяжелобольного Мамонова ждет худшего.
Шоу-бизнес,COVID-19,Татьяна Догилева,ФедералПресс,
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