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«Это альфонс»: Волочкова публично унизила отца своей дочери

Алиса Селезнёва
1 час назад
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ничего не хочет слышать о свадьбе бизнесмена Игоря Вдовина и телеведущей Елены Николаевой, обвинив отца своей дочери в том, что он украл у нее деньги. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу Джемала Махмудова «Доктор Стиль».
«Это альфонс»: Волочкова об отце своей дочери
Фото: ТАССТАСС
Ранее Анастасия Волочкова в интервью достаточно резко реагировала на вопросы о новой девушке Игоря Вдовина. Тогда Волочкова выразила возмущение, что ее возлюбленных называют «любовниками», а «любовниц альфонса – девушками». При этом в прошлом году на встрече с читателями своей книги «Плата за успех» балерина заметила, что Вдовин не только не дарил ей подарков, но и забрал ее деньги.
В эфире YouTube-шоу «Доктор Стиль» Волочкова напомнила, что они со Вдовиным никогда не были официально женаты, несмотря на пышную свадьбу.
«У нас даже соответствующего штампа в паспорте нет. Мне просто хотелось шоу из свадьбы сделать. Я себе могу позволить все - шута горохового, альфонса, олигарха. Теперь у Игоря Вдовина на всю жизнь погоняло «бывший муж Анастасии Волочковой», - подчеркнула балерина.
По словам артистки, их со Вдовиным связывает только общая дочь, и он «никто и ничто, и звать его никак».
«Свадьба альфонса - совет да любовь! Это очередное празднование, включая нашу с ним роскошную свадьбу, организованное на отнятые у меня обманным путем 13 лет назад деньги», - заметила она.
Шоу-бизнес,Джемал Махмудов,Елена Николаева,Игорь Вдовин,Анастасия Волочкова,
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