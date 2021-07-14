«Это альфонс»: Волочкова об отце своей дочери

Ранее Анастасия Волочкова в интервью достаточно резко реагировала на вопросы о новой девушке Игоря Вдовина. Тогда Волочкова выразила возмущение, что ее возлюбленных называют «любовниками», а «любовниц альфонса – девушками». При этом в прошлом году на встрече с читателями своей книги «Плата за успех» балерина заметила, что Вдовин не только не дарил ей подарков, но и забрал ее деньги.