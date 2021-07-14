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«Кризис миновал»: подруга рассказала о состоянии Алферовой

Алиса Селезнёва
49 минут назад
Актриса Ирина Алферова проходит лечение от коронавируса в обычной больнице и не получала никаких дорогостоящих лекарств. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте артистки.
«Кризис миновал»: подруга рассказала о состоянии Алферовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Ирина Ивановна просит передать, что она лежит в обычной московской больнице, где были свободные места. Никаких дорогостоящих лекарств ей не давали. Все как у всех! Та же еда, что у всех! Она сразу легла в больницу, как поставили диагноз, и была необходимость в госпитализации», - подчеркивается в сообщении.
Коллега Алферовой уточнила «Комсомольской правде», что лечат актрису «по протоколу» и она была в тяжелом, но не критическом, состоянии.
«13 июля Алферовой стало лучше — кризис миновал. Она идет на поправку, но пока находится в больнице под медицинским наблюдением. Муж Алферовой все еще в тяжелом состоянии», - пояснили в окружении Алферовой.
При этом ни актриса, ни ее муж прививку от коронавируса не делали.
Заявления актрисы и ее окружения стало ответом на появившиеся ранее в СМИ сообщения, что актриса не собиралась обращаться к врачам, поскольку была уверена, что у нее банальная ОРВИ. А спасти ее удалось благодаря редкому и дорогому лекарству.
Ранее стало известно о смерти режиссера, народного артиста РСФСР и лауреата премии «Оскар» Владимира Меньшова. Он скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавируса.
Шоу-бизнес,Ирина Алферова,Владимир Меньшов,Комсомольская правда,
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