«Кризис миновал»: подруга рассказала о состоянии Алферовой

При этом ни актриса, ни ее муж прививку от коронавируса не делали.

Заявления актрисы и ее окружения стало ответом на появившиеся ранее в СМИ сообщения, что актриса не собиралась обращаться к врачам, поскольку была уверена, что у нее банальная ОРВИ. А спасти ее удалось благодаря редкому и дорогому лекарству.