«Кризис миновал»: подруга рассказала о состоянии Алферовой

«Ирина Ивановна просит передать, что она лежит в обычной московской больнице, где были свободные места. Никаких дорогостоящих лекарств ей не давали. Все как у всех! Та же еда, что у всех! Она сразу легла в больницу, как поставили диагноз, и была необходимость в госпитализации», - подчеркивается в сообщении.
«13 июля Алферовой стало лучше — кризис миновал. Она идет на поправку, но пока находится в больнице под медицинским наблюдением. Муж Алферовой все еще в тяжелом состоянии», - пояснили в окружении Алферовой.