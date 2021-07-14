Королеву раскритиковали за откровенную фотографию

Певица Наташа Королева опубликовала в Instagram провокационные фотографии, вызвав резкие комментарии пользователей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На фотографиях артистка предстала перед поклонниками в василькового цвета топике и ярком костюме с цветочным принтом.

«Лето, ах лето, лето звездное звонче пой! Лето, ах лето, лето звездное будь со мной!» - написала она.

Однако фанаты не оценили фотосессию в откровенных позах и напомнили Королевой о возрасте.

«Старая ты, Наташка, пора уже и посерьезнее быть, хватит пиариться», «Зачем постоянно показывать свои зубные протезы?», «Это ужасно. От прежней Наташи мало что осталось», «Наташа, это вообще ВЫ??? СОВЕРШЕННО НА СЕБЯ НЕ ПОХОЖИ», - написали они в комментариях.

Также, по мнению интернет-пользователей, артистка переборщила с фильтрами, из-за чего у нее «лицо размазалось», а тому, кто ее фотографировал, стоит «руки завязать на время».

Наташа Королева недавно устроила грандиозную вечеринку в честь своего 48-летия в одном из столичных ресторанов. На празднование были приглашены российские звезды, включая продюсера Александра Достмана и его жену, известного адвоката Иду Достман.

При этом в прошлом году артистка и ее муж оказались в центре скандала. В СМИ появилась информация, что из дома Королевой и ее мужа стриптизера Сергея Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей. Сообщалось, что Королева заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили в гости к супругу.