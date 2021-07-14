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«Старая ты, Наташка»: россияне обрушились на Королеву

Алиса Селезнёва
10 минут назад
Певица Наташа Королева опубликовала в Instagram провокационные фотографии, вызвав резкие комментарии пользователей.
Королеву раскритиковали за откровенную фотографию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На фотографиях артистка предстала перед поклонниками в василькового цвета топике и ярком костюме с цветочным принтом.
«Лето, ах лето, лето звездное звонче пой! Лето, ах лето, лето звездное будь со мной!» - написала она.
Однако фанаты не оценили фотосессию в откровенных позах и напомнили Королевой о возрасте.
«Старая ты, Наташка, пора уже и посерьезнее быть, хватит пиариться», «Зачем постоянно показывать свои зубные протезы?», «Это ужасно. От прежней Наташи мало что осталось», «Наташа, это вообще ВЫ??? СОВЕРШЕННО НА СЕБЯ НЕ ПОХОЖИ», - написали они в комментариях.
Также, по мнению интернет-пользователей, артистка переборщила с фильтрами, из-за чего у нее «лицо размазалось», а тому, кто ее фотографировал, стоит «руки завязать на время».
Наташа Королева недавно устроила грандиозную вечеринку в честь своего 48-летия в одном из столичных ресторанов. На празднование были приглашены российские звезды, включая продюсера Александра Достмана и его жену, известного адвоката Иду Достман.
При этом в прошлом году артистка и ее муж оказались в центре скандала. В СМИ появилась информация, что из дома Королевой и ее мужа стриптизера Сергея Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей. Сообщалось, что Королева заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили в гости к супругу.
Позже стриптизер объявил, что изменял своей жене. Он сказал, что его «развели» гостьи-незнакомки. По словам Глушко, девушек был набор веществ, которые ввели его в состояние «полного неадеквата».
Шоу-бизнес,Александр Достман,Сергей Глушко,Наташа Королева,
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