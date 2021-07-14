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Ирина Шейк отправила Канье Уэста во френдзону

Мария Иванова
1 час назад
Отношения российской модели Ирины Шейк и американского рэпера Канье Уэста продлились недолго: недавно Уэст попросил Шейк отправиться вместе с ним на Неделю моды в Париже, но она ему отказала. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на неназванный источник.
Ирина Шейк отправила Канье Уэста во френдзону
Фото: ТАССТАСС
«Она любит его как друга, но не хочет отношений с ним», - заявил собеседник издания.
По его словам, Шейк решила не проводить с Уэстом много времени, чтобы не спровоцировать новые заголовки о их романе.
«Если бы она появилась [с ним в Париже], был бы еще один месяц новостей о том, что они встречаются», - отметил источник.
Ирину Шейк и Канье Уэста впервые заметили вместе в июне. Они отпраздновали 44-летие рэпера в Провансе.
Папарацци сделали снимки, на которых модель и рэпер гуляют по территории бутик-отеля Villa La Coste. СМИ писали, что Уэст арендовал весь отель на несколько дней, чтобы вместе с друзьями отпраздновать свой день рождения.
В феврале этого года стало известно, что звезда реалити-шоу, бизнесвумен Ким Кардашьян подала на развод с Уэстом. Их брак продлился почти семь лет, у пары есть четверо детей.
Шейк рассталась с актером Брэдли Купером летом 2019 года. Они были вместе с 2015-го и в 2017 году стали родителями дочери.
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