Ирина Шейк отправила Канье Уэста во френдзону

Отношения российской модели Ирины Шейк и американского рэпера Канье Уэста продлились недолго: недавно Уэст попросил Шейк отправиться вместе с ним на Неделю моды в Париже, но она ему отказала. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на неназванный источник.

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«Она любит его как друга, но не хочет отношений с ним», - заявил собеседник издания.

По его словам, Шейк решила не проводить с Уэстом много времени, чтобы не спровоцировать новые заголовки о их романе.

«Если бы она появилась [с ним в Париже], был бы еще один месяц новостей о том, что они встречаются», - отметил источник.

Ирину Шейк и Канье Уэста впервые заметили вместе в июне. Они отпраздновали 44-летие рэпера в Провансе.

Папарацци сделали снимки, на которых модель и рэпер гуляют по территории бутик-отеля Villa La Coste. СМИ писали, что Уэст арендовал весь отель на несколько дней, чтобы вместе с друзьями отпраздновать свой день рождения.

В феврале этого года стало известно, что звезда реалити-шоу, бизнесвумен Ким Кардашьян подала на развод с Уэстом. Их брак продлился почти семь лет, у пары есть четверо детей.