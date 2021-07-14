Боярский прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Народный артист РСФСР Михаил Боярский в беседе с телеканалом «Звезда» опроверг новость о своей госпитализации из-за коронавируса. «У вас неверные сведения», — заявил он.

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Ранее представитель актера Михаила Боярского рассказала, что у 71-летнего Боярского подозрение на коронавирус. Он находится дома и чувствует себя нормально.

О том, что Михаила Боярского госпитализировали в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга с коронавирусом, 14 июля сообщил Telegram-канал Mash. Утверждалось, что народный артист РСФСР чувствует себя удовлетворительно, но болеет уже седьмой день, а госпитализирован был три дня назад.