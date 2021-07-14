Боярский прокомментировал сообщения о своей госпитализации

О том, что Михаила Боярского госпитализировали в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга с коронавирусом, 14 июля сообщил Telegram-канал Mash. Утверждалось, что народный артист РСФСР чувствует себя удовлетворительно, но болеет уже седьмой день, а госпитализирован был три дня назад.
В феврале 2021 года Михаил Боярский был госпитализирован c жалобами на повышенную температуру и слабость. Тогда экспресс-тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат, и уже на следующий день после выписки актер играл на сцене театра Ленсовета.