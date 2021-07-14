«Он ненавидит Россию»: зрители обрушились на Кикабидзе за съемки в «Сватах»

Поклонники сериала «Сваты» крайне негативно отреагировали на появление в новом сезоне Вахтанга Кикабидзе
, подчеркнув, что актер «ненавидит Россию
». Свое мнение они выразили на странице сериала в Instagram
.
Ранее Кикабидзе призвал разделять политику и народ, однако заявил, что с 2008 года не был ни в одном российском городе и не собирается петь в стране, из которой «пришли танки».
Создатели сериала «Сваты» поинтересовались мнением зрителей по поводу присутствия Кикабидзе на съемочной площадке.
«Хотелось бы узнать, чем плох актер и почему его присутствие, по мнению многих, нежелательно в сериале? Ваше мнение?» - спросили они.
В комментариях к записи многие поклонники сериала высказали свое возмущение по поводу заявлений грузинского актера о России.
«Он ненавидит Россию и русских, о чем неоднократно высказывался», «Человек, который с 1991 года ничего хорошего о России и россиянах не сказал. За ЧТО его любить? Или все эти гадости говорил его двойник?», «Он же ненавидит Россию, а в фильме согласился сниматься. Деньги понадобились?» - пояснили зрители свою позицию.
Однако другие поклонники сериала назвали Кикабидзе прекрасным актером, заявили, что «у каждого свои политические взгляды», и выразили уверенность, что артист украсит сериал.