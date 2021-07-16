Стефанович перед смертью рассказал о браке с Пугачевой

Режиссер Александр Стефанович незадолго до кончины поделился воспоминаниями о жизни и отношениях с певицей Аллой Пугачевой
, с которой жил вместе с 1977 по 1981 год.
По словам Стефановича, период совместной жизни с Примадонной он вспоминает с теплотой и «благодарен той милой девушке, которая дарила мне свою любовь». За все годы брака пара поссорилась лишь единожды, за этим конфликтом последовал развод, уточнил режиссер.
В последние годы Александр Стефанович, по его утверждению, не следил за Пугачевой, однако отмечал, что в телеэфирах она появляется хорошо одетой и красиво причесанной. Певице удалось пронести через долгие годы свой молодежный стиль, считает ее бывший супруг.
— Но я думаю, что лучше меня ее внешний вид может оценить Максим Галкин. В их отношения я не лезу, но желаю этой паре только счастья! — рассказал Стефанович «Собеседнику».
Александр Стефанович скончался
от COVID-19 13 июля в возрасте 76 лет.
Он родился в Москве в 1944 году. В 1969-м окончил режиссерский факультет ВГИК, его студенческий документальный фильм «Все мои сыновья» завоевал главный приз Всесоюзного фестиваля телефильмов.
В 2003 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, а в 2010 году вручили орден Дружбы.
В пятницу, 16 июля, в Центральном Доме кинематографистов Союза кинематографистов на Васильевской улице в Москве пройдет
церемония прощания со Стефановичем. Похоронят его на Троекуровском кладбище.