Стефанович перед смертью рассказал о браке с Пугачевой

Режиссер Александр Стефанович незадолго до кончины поделился воспоминаниями о жизни и отношениях с певицей Аллой Пугачевой , с которой жил вместе с 1977 по 1981 год.

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По словам Стефановича, период совместной жизни с Примадонной он вспоминает с теплотой и «благодарен той милой девушке, которая дарила мне свою любовь». За все годы брака пара поссорилась лишь единожды, за этим конфликтом последовал развод, уточнил режиссер.

В последние годы Александр Стефанович, по его утверждению, не следил за Пугачевой, однако отмечал, что в телеэфирах она появляется хорошо одетой и красиво причесанной. Певице удалось пронести через долгие годы свой молодежный стиль, считает ее бывший супруг.

— Но я думаю, что лучше меня ее внешний вид может оценить Максим Галкин. В их отношения я не лезу, но желаю этой паре только счастья! — рассказал Стефанович «Собеседнику».

СПРАВКА «ВМ»

Александр Стефанович скончался от COVID-19 13 июля в возрасте 76 лет.

Он родился в Москве в 1944 году. В 1969-м окончил режиссерский факультет ВГИК, его студенческий документальный фильм «Все мои сыновья» завоевал главный приз Всесоюзного фестиваля телефильмов.

В 2003 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, а в 2010 году вручили орден Дружбы.