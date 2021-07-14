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Покровский записал песню на видео, где снова материт Билана

Александр Кузьмин
37 минут назад
Лидер группы “Ногу Свело” показал новое видео про Диму Билана. На этот раз она записал песню и клип с названием “***beep***ЛАН”. Видео было опубликовано в на официальном YouTube-канале группы.
В клипы вставлены фрагменты из того эмоционального обращения Макса Покровского к Билану.
“Ты придумал свой дьявольский план, Дима Билан” - поёт под гитару лидер группы “Ногу свело”.
Напомним, что Макс Покровский обвинил Диму Билана в срыве концерта группы в Петербурге из-за нарушения антиковидных мер. На претензии Билан сначала ответил серьёзным видео, но затем опубликовал видеопародию на обращение Покровского.
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