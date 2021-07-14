Сын Бьорк обратился к ополчившимся на него фанатам матери

Сын Бьорк Синдри Элдон обратился к ополчившимся на него фанатам матери, сообщает NME.

Фото: @sindrieldon @sindrieldon

Поводом для негодования поклонников певицы стало его интервью, которое он дал более десяти лет назад. Только сейчас фанаты обратили внимание на слова Элдона он "пишет музыку и тексты лучше, чем 90 процентов исландских музыкантов", включая его мать.

На своей странице в Twitter Синдри решил пояснить, что тогда происходило в его жизни и почему он так отозвался о творчестве Бьорк.

"Прежде всего хочу отметить, что сказал это лет 15 назад, и тогда я был придурком, я много пил и находился в токсичных отношениях. У меня были серьезные проблемы с самооценкой, и я не знал, что с этим делать", — признается сын Бьорк.

Синдри считает, что читатели не поняли в каком контексте прозвучало его интервью.

"Гнев, ненависть к себе, самосаботаж — вот, с чем я боролся большую часть моей жизни. Как всякий ребенок, любящий своих родителей, я мечтал быть похожим на них. Мне казалось, что они всего легко добились, и я не прилагал достаточно усилий, чтобы достичь их уровня", — откровенничает Синдри.

Сын Бьорк также отметил, что сильно изменился и уже не является тем же парнем, который давал то интервью.