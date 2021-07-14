Сын Валерии рассказал о перенесенной операции

Фото: Instagram Instagram

По словам сына певицы, легкий минус и астигматизм были у него с 14 лет, но он долго не решался сделать операцию, чтобы исправить эти проблемы и носил очки или линзы.

«Ребята, если у вас хромает зрение, и вы думаете делать или нет операцию, мой совет — делайте. Вы так кайфанете! Переживания на эту тему вообще не стоят того. Операция довольно легкая», — рассказал он подписчикам.

В «сторис» Аресений Шульгин пояснил, что никакой боли во время операции не почувствовал, только несколько часов после нее было ощущение «песка в глазах», а «корешем» на ближайший месяц для него станет офтальмологический раствор.

«За все это удовольствие я отдал чуть больше 100 тысяч. Лучшая инвестиция за последнее время», - подчеркнул он.