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Сын Валерии рассказал о перенесенной операции

Алиса Селезнёва
32 минуты назад
Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин рассказал в Instagram, что решил серьезно заняться своим здоровьем и сделал операцию, устранив проблемы со зрением.
Сын Валерии рассказал о перенесенной операции
Фото: InstagramInstagram
По словам сына певицы, легкий минус и астигматизм были у него с 14 лет, но он долго не решался сделать операцию, чтобы исправить эти проблемы и носил очки или линзы.
«Ребята, если у вас хромает зрение, и вы думаете делать или нет операцию, мой совет — делайте. Вы так кайфанете! Переживания на эту тему вообще не стоят того. Операция довольно легкая», — рассказал он подписчикам.
В «сторис» Аресений Шульгин пояснил, что никакой боли во время операции не почувствовал, только несколько часов после нее было ощущение «песка в глазах», а «корешем» на ближайший месяц для него станет офтальмологический раствор.
«За все это удовольствие я отдал чуть больше 100 тысяч. Лучшая инвестиция за последнее время», - подчеркнул он.
Ранее певица Валерия рассказала в соцсетях, что ее сын Арсений Шульгин стал отцом дочки в новогоднюю ночь, и праздник для их семьи действительно оказался «волшебным». Девочку назвали Селин.
Шоу-бизнес,Арсений Шульгин,Валерия,
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