«Никакой общественной нагрузки»: Толкалина разделась в пруду

Актриса Любовь Толкалина опубликовала в Instagram фотографию в стиле ню, сделанную среди кувшинок в пруду.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Никакой общественной, социальной, политической, моральной или духовной нагрузки это фото не несет. Просто у всех моих подруг уже есть фото в кувшинках, а у меня нет», - прокомментировала она снимок.

На фото 43-летняя артистка лежит на спине в воде среди зеленых листьев цветов, которые частично прикрывают ее тело. Фото обработано таким образом, что тело Толкалиной кажется слегка посиневшим.

«Как не пройтись по истоптанной дорожке эстетики смерти .но роль Офелии не моя. Из ее слов я помню только - «розмарин для памяти», исключительно потому, что забывака, и любая новость для меня всегда новая. Сексуальность вроде тоже прикрыта», - пояснила она.

При этом актриса подчеркнула, что свидетелями ее «обнажения» стали 12 белых гусей и фотограф.

В комментариях к записи пользователи соцсети неоднозначно отнесли к фото артистки. Часть из них отметила, что фотография очень интересная, красивая и необычная. Другие же сравнили Толкалину с «жертвой концлагеря» и заявили, что больше не намерены на подобное смотреть.