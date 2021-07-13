«Спасибо за разбитое сердце»: кто жестоко бросил Крида

Певец Егор Крид
рассказал, что его сердце разбито и в любовь он больше не верит. Об этом он написал в сторис на своей странице в Instagram
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«И кстати, спасибо тебе за разбитое сердце. Я реально после тебя больше НЕ хочу верить в ЛУБОФЬ, искренность и всю эту чушь. Видимо сейчас это уже никому не интересно. Все ищут свою «выгоду», - написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Певец отметил, что его шокируют «подставы», которые он наблюдает в других парах.
«Единственное, что я тебе никогда не прощу, это *** панические атаки, которые ко мне вернулись спустя столько лет», - заявил Крид.
Он добавил, что треки из его нового альбома посвящены одной девушке, которую он любил «слишком сильно», но ее имя не раскрыл.
Позже он написал, что все же знает пример настоящей любви - это его родители.
«СтарХит
» отмечает, что сторис Крида могут быть посвящены звезде TikTok Вале Карнавал. Информация об их отношениях появилась в конце прошлого года. Крид и Карнавал начали записывать совместные видео и появляться на публике вместе, она снялась в его клипе на песню «Девочка с картинки».