Мамаев решил сэкономить на алиментах

Алана Мамаева устала об бесконечных пьянок и загулов своего мужа-футболиста и недавно все же подала на развод. Девушка до последнего надеялась расстаться цивилизованного, но все пошло не по плану.

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Павел Мамаев , по словам бывшей возлюбленной, стал «превращаться в Аршавина» и ведет себя не по-человечески. Вот уже несколько дней у подписчиков Аланы не сходит с уст вопрос о том, почему футболист, который вовсе не бедствует, решил «зажать» алименты для собственных детей.

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Недавно экс-супруга спортсмена рассказывала, что футболист на суде заявил о наличии у него только одного ребенка - родной дочери Алисы Мамаевой. От приемного сына Алекса он публично отказался, заявив, что не является его биологическим отцом. Изначально Павел признал мальчика и «обещал всегда быть его папой», даже инициировал процедуру усыновления, но в последний момент вдруг решил «сэкономить на алиментах», считает Алана.

Мамаева продолжает откровенно отвечать на вопросы подписчиков в «Инстаграме». На этот раз она рассказала, что бывший муж требует от нее «читабельных» чеков из магазина и контролирует все расходы на детей.

- Превращается в Аршавина, хотя нет, хуже. Его адвокат Л. Петрик вышла к моему адвокату в предложением "в мирном порядке на алименты в 150 тысяч рублей" или судиться и получить прожиточный минимум в 12 тысяч рублей, так как «у футболистов непостоянные контракты». Никогда не замечала такой дикой жадности у него. Сейчас он заставляет меня присылать ему чеки за продукты «читабельные». А крайний случай — прислала два разных чека. Ответ: «Мои дети столько не едят», - пишет девушка.

Подписчики, которые пристально следят за этим скандалом, недоумевают, почему Мамаев вдруг решил вести себя так по отношению к супруге, которая поддерживала его в трудные времена судов и ждала из тюрьмы. По словам Аланы, в нетрезвом состоянии спортсмен звонил их общей дочери Алисе и наговорил гадостей.

«Я вообще в шоке... Ладно вы разошлись, но дети-то причем?!»,

«Сам изменил, сам наговорил гадостей про маму»,