«Не получилось ничего»: жена Мамонова о состоянии артиста

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О госпитализации с диагнозом COVID-19 основателя рок-группы «Звуки Му» Петра Мамонова стало известно 1 июля. По словам Ольги Мамоновой, ее муж попал в больницу на пятые сутки после появления первых симптомов. Сначала у него поднялась температура, а затем начались проблемы с дыханием. На днях врачи попытались вывести Мамонова из искусственной комы, однако он так и не пришел в себя.

По словам жены музыканта, 70-летний Петр Мамонов уже семнадцатые сутки находится в Коммунарке, при этом тринадцать из них провел на аппарате ИВЛ.

«Все лекарства сняли медикаментозного сна и дыхание попытались вперемешку сделать – искусственное и свое, чтобы пробивалось. Не получилось ничего», - рассказала Мамонова об усилиях врачей.

Она подчеркнула, что сейчас ее муж снова в искусственной коме - за него дышит аппарат.