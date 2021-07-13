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«Не получилось ничего»: жена Мамонова о состоянии артиста

Алиса Селезнёва
1 час назад
Музыканта Петра Мамонова не удалось вывести из состояния искусственной комы, он снова полностью переведен на аппарат ИВЛ. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказала жена артиста Ольга Мамонова.
«Не получилось ничего»: жена Мамонова о состоянии артиста
Фото: ТАССТАСС
О госпитализации с диагнозом COVID-19 основателя рок-группы «Звуки Му» Петра Мамонова стало известно 1 июля. По словам Ольги Мамоновой, ее муж попал в больницу на пятые сутки после появления первых симптомов. Сначала у него поднялась температура, а затем начались проблемы с дыханием. На днях врачи попытались вывести Мамонова из искусственной комы, однако он так и не пришел в себя.
По словам жены музыканта, 70-летний Петр Мамонов уже семнадцатые сутки находится в Коммунарке, при этом тринадцать из них провел на аппарате ИВЛ.
«Все лекарства сняли медикаментозного сна и дыхание попытались вперемешку сделать – искусственное и свое, чтобы пробивалось. Не получилось ничего», - рассказала Мамонова об усилиях врачей.
Она подчеркнула, что сейчас ее муж снова в искусственной коме - за него дышит аппарат.
Ранее СМИ сообщали о поражении легких музыканта на 60-70%. Ситуацию осложняет то, что Мамонов страдает от ишемической болезни сердца и ранее перенес инсульт.
Шоу-бизнес,Ольга Мамонова,Петр Мамонов,Московский комсомолец,
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