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«Телефоны заблокированы»: пропала сестра актрисы Нонны Мордюковой

News.ru
18 минут назад
Одна из трёх сестёр народной артистки СССР Нонны Мордюковой Наталья Катаева, которая является её главной наследницей, пропала без вести. Бывшая невестка пропавшей Лилиана Новикова в эфире ток-шоу на Первом канале рассказала, что она не выходит на связь уже несколько месяцев.
Сестра Нонны Мордюковой пропала без вести
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Все телефоны заблокированы. Мы не знаем, где она, — заявила Лилиана.
Нонны Мордюковой не стало в 2008 году. В последние её годы пропавшая Катаева ухаживала за ней, после чего проводила в последний путь. Наследство звезды советского кинематографа, частью которого является квартира в Лаврушинском переулке Москвы, было завещано ей. Сестра Мордюковой решила разделить её на части: каждому ребёнку её сына, который скончался в 2019-м, досталась доля.
Оказалось, что у сыновей договориться не получится, поскольку у каждого на эту долю были свои планы. Наталья Катаева даже была вынуждена поставить железную дверь, чтобы никто не мог пробраться в её комнату. И вот несколько месяцев назад она пропала. В апреле невестка хотела поздравить её с 85-летием, но звонок остался без ответа.
Близкие полагают, что пенсионерку могут удерживать в квартире силой, вынуждая переписать имущество. Если в скором времени Наталья не выйдет на связь, родственники обратятся к правоохранителям.
Ранее сообщалось, что вдова создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская обвинила его первую жену Галину в желании лишить детей артиста наследства. Белоцерковская отметила, что всё должно было достаться наследникам худрука, но за свою долю решила побороться экс-супруга.
Шоу-бизнес,Екатерина Белоцерковская,Наталья Катаева,Нонна Мордюкова,
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