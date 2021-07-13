Рэпер KTS Dre скончался, получив 64 пули

Рэпера KTS Dre (настоящее имя Лондре Сильвестр) застрелили 10 июля после того, как он освободился из тюрьмы, сообщает The Sun со ссылкой на заявление полиции.

Фото: Cook County Department of Corrections Cook County Department of Corrections

В 31-летнего музыканта стреляли из засады, он получил как минимум 64 пули. KTS Dre умер в больнице.

Также было ранено еще два человека: 60-летняя сопровождавшая рэпера женщина получила огнестрельное ранение колена, а 30-летняя прохожая получила ранение по касательной.

Обе после инцидента находились в удовлетворительном состоянии. После стрельбы подозреваемые разъехались в разные стороны на двух автомобилях.