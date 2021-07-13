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Писатель Аркадий Инин попал в больницу с онкологией после смерти жены

News.ru
1 час назад
Аркадий Инин попал в больницу с диагнозом рак лимфатических узлов. Близкие считают, что 83-летнего юмориста подкосила смерть любимой жены, пишут «Дни.ру».
Аркадий Инин госпитализирован с онкологией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Супруга Инина Инна Ивановна умерла весной этого года, причиной смерти стал внезапно оторвавшийся тромб (во время разговора с сыном). После этого стало ухудшаться и состояние самого писателя.
У Инина онкология лимфатических узлов. Он, как слышно, сделал уже вторую химиотерапию, но коварная болезнь пока не отступает, — цитирует издание друзей Инина.
Как рассказали друзья писателя, после смерти супруги он часто плакал и почти ничего не ел. В итоге его организм настолько ослаб, что Инин попал в реанимацию.
Со своей женой Инин прожил более 60 лет. Она не стала брать фамилию мужа, отшучиваясь, что Инна Инина — смешно даже для юмориста.
Ранее сообщалось, что врачи назвали критическим состояние музыканта и актёра Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом. У лидера группы «Звуки Му» выявлено поражение лёгких на 85%.
Шоу-бизнес,Аркадий Инин,Петр Мамонов,
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