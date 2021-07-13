Соседов вспылил из-за отказа во въезде в Белоруссию

Музыкальному журналисту и шоумену Сергею Соседову не удалось выехать на фестиваль «Славянский базар в Витебске ». Об этом он написал в своём Фейсбуке. В интервью Sobesednik.Ru критик рассказал , что запрет на въезд инициировали власти Белоруссии

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«Сегодня МИД и Министерство информации Беларуси отказали мне во въезде в республику и участии в фестивале "Славянский базар в Витебске", который мне всегда нравился и на который должен был ехать в 21-й раз», - написал Сергей в соцсети. - Причем сделано это было перед нашим отъездом в Витебск и без объяснения причин.

Также Соседов заявил, что причины отказа ему известны.

«Они очень мелкие и подлые. Мининформ Беларуси, который курирует администрация президента, отомстило мне за мой отказ участвовать в белорусском шоу "Х-Фактор" (а отказался я по множеству причин, важнейшая из которых - общественно-политическая ситуация в Беларуси)», - подчеркнул он.

Также музыкальный критик заявил, что он всегда любил и поддерживал "Славянский базар".

«Весной мне звонили некие общественные деятели Беларуси и попросили присоединиться к бойкоту фестиваля, на что я всегда давал категорический отказ. В государстве может быть любая обстановка, но фестиваль делает людей и их родину лучше, привносит яркие впечатления в их существование. Он становится неким мостом дружбы, любви и взаимопонимания между народностями. Но, как видно, не сейчас.

Очень жалко добрых, наивных и прекрасных людей Беларуси. Сколько вам еще предстоит жить в таком аду! Жуткая, страшная, мразотная, человеконенавистническая власть! Будьте вы прокляты!