Больному раком Юдашкину поставили еще один диагноз

Известный модельер Валентин Юдашкин вот уже в течение нескольких лет пытается побороть онкологию пищевода. Кутюрье перенес операции, также ему было проведено несколько курсов химиотерапии. А недавно у модельера выявили коронавирусную инфекцию.

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"Я после посещения Италии сдал ПЦР-тест, и он показал положительный результат", - передает слова Валентина Юдашкина "Интерфакс". По словам медиков, модельер относительно легко перенес заболевание. Ранее он вакцинировался от коронавирусной инфекции.

С учетом того, что его организм ослаблен борьбой с онкологией, ковид мог вызвать трагические последствия.

Ранее Валентин Юдашкин впервые раскрыл детали того, как начал вести борьбу за жизнь, когда у него выявили злокачественную опухоль пищевода. Вначале болезнь поразила почки, а далее появились метастазы в головном мозге.

"Однажды я сидел с внуками и родными и у меня разболелась голова. Принял таблетку. Метеозависимости у меня никогда не было. Но боль меня не покинула", - рассказывал Юдашкин.

Когда медики сообщили ему о раке, Валентин пребывал в шоковом состоянии. Но после решил взять себя в руки.

"Надо было все равно собрать все силы и как-то выходить. Желания, конечно, не было - ни трудиться, ни что-то делать. Я себя заставлял", - отмечал он.