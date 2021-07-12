Моргенштерн выиграл суд по делу о пропаганде наркотиков

Рэпер Моргенштерн избежал штрафа в 100 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков. Об этом 12 июля пишет издание РБК в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2021 года суд признал Моргенштерна виновным по делу о пропаганде наркотиков и назначил ему штраф в размере 100 тыс. рублей. После чего рэпер подал апелляцию.