Моргенштерн выиграл суд по делу о пропаганде наркотиков

Рэпер Моргенштерн избежал штрафа в 100 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков. Об этом 12 июля пишет издание РБК в своём телеграм-канале.Эскперты не обнаружили признаков пропаганды запрещённых веществ в текстах песен рэпера — дело было закрыто. Как сообщил адвокат Моргенштерна Сергей Жорин, «это произошло несколько дней назад».ИА REGNUM напоминает, что в июне 2021 года суд признал Моргенштерна виновным по делу о пропаганде наркотиков и назначил ему штраф в размере 100 тыс. рублей. После чего рэпер подал апелляцию.