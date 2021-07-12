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Моргенштерн выиграл суд по делу о пропаганде наркотиков

ИА Regnumиещё 2
36 минут назад
Рэпер Моргенштерн избежал штрафа в 100 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков. Об этом 12 июля пишет издание РБК в своём телеграм-канале.
Моргенштерн выиграл суд по делу о пропаганде наркотиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Эскперты не обнаружили признаков пропаганды запрещённых веществ в текстах песен рэпера — дело было закрыто. Как сообщил адвокат Моргенштерна Сергей Жорин, «это произошло несколько дней назад».
ИА REGNUM напоминает, что в июне 2021 года суд признал Моргенштерна виновным по делу о пропаганде наркотиков и назначил ему штраф в размере 100 тыс. рублей. После чего рэпер подал апелляцию.
Шоу-бизнес,Сергей Жорин,РБК,ИА REGNUM,
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