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Менеджер МакSим обратилась к фанатам «Спартака» после акции в поддержку певицы

Lenta.ru
20 минут назад
Менеджер поп-певицы МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) Маргарита Соколова обратилась к фанатам футбольного клуба «Спартак» в комментариях в Instagram.
Представительница Максимовой поблагодарила болельщиков после акции в поддержку исполнительницы.
«Спасибо вам за поддержку! С такими болельщиками мы обязаны поправиться!» — отреагировала она на ролик, в котором фанаты поют композицию «Знаешь ли ты» рядом с одним из баров Екатеринбурга.
О том, что артистку положили в больницу, стало известно 16 июня. В соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Сообщалось, что у нее поражено более 70 процентов легких.
Позднее выяснилось, что исполнительница контактировала с носителем коронавируса. Охранник артистки болел COVID-19. Абросимова после контакта с ним пыталась вылечиться самостоятельно, однако через четыре дня ее пришлось госпитализировать.
Шоу-бизнес,Видео,Маргарита Соколова,Марина Максимова,Спартак,
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