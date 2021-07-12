В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Оскорблявший Россию Кикабидзе снялся в «Сватах»

Мария Иванова
2 часа назад
Актер и певец Вахтанг Кикабидзе снялся в седьмом сезоне популярного в России сериала «Сваты». Об этом сообщает РИА Новости.
Оскорблявший Россию Кикабидзе снялся в «Сватах»
Фото: ТАССТАСС
Продюсер Сосо Абзианидзе рассказал агентству, что Кикабидзе появится в одной серии.
«Не в главной роли, а в одном эпизоде», - подчеркнул он.
Съемки седьмого сезона «Сватов» проходили в Грузии и Белоруссии.
В своих интервью Кикабидзе не раз критиковал Россию. Он признавался, что с 2008 года не был ни в одном российском городе.
По словам актера, ему поступает множество приглашений приехать в Россию, но он примет их, только если политика страны изменится. Он называл Россию красивой и хлебосольной страной, населенной замечательными людьми, но сетовал, что российские политики продолжают «играться в завоевателей».
«Нельзя петь тем людям, которые тебя хотят побить, я имею в виду политиков. < > Если вошел к тебе танк с каким-то флагом, в эту страну ты не должен ехать», - заявлял он.
По мнению артиста, чтобы «сломать советский менталитет», потребуется потратить много времени, но в итоге это все же произойдет.
Шоу-бизнес,Вахтанг Кикабидзе,Россия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители