Оскорблявший Россию Кикабидзе снялся в «Сватах»

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Продюсер Сосо Абзианидзе рассказал агентству, что Кикабидзе появится в одной серии.

«Не в главной роли, а в одном эпизоде», - подчеркнул он.

Съемки седьмого сезона «Сватов» проходили в Грузии и Белоруссии.

В своих интервью Кикабидзе не раз критиковал Россию. Он признавался, что с 2008 года не был ни в одном российском городе.

По словам актера, ему поступает множество приглашений приехать в Россию, но он примет их, только если политика страны изменится. Он называл Россию красивой и хлебосольной страной, населенной замечательными людьми, но сетовал, что российские политики продолжают «играться в завоевателей».

«Нельзя петь тем людям, которые тебя хотят побить, я имею в виду политиков. < > Если вошел к тебе танк с каким-то флагом, в эту страну ты не должен ехать», - заявлял он.