«Худеть пора»: в сети обрушились на невесту Моргенштерна

Новые фотографии блогера Дилары Зинатуллиной вызвали неоднозначную реакцию пользователей Instagram . Некоторые комментаторы предположили, что невеста рэпера Моргенштерна беременна, а другие посоветовали девушке похудеть.

Фото: Instagram Instagram

Ранее скандально известный рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) подарил кольцо Диларе Зинатуллиной и предложил ей выйти за него замуж: во время съемок клипа исполнитель встал на колено, будучи в одних трусах.

При этом Моргенштерн признавался, что они с Диларой до сих пор не живут вместе, но после покупки дома площадью 700 квадратных метров, возможно, съедутся.

Зинатуллина опубликовала в своем аккаунте в Instagram фотографии, сделанные на остановке общественного транспорта в населенном пункте Сучково.

«Моя остановочка», - подписала она фото.

На снимках блогер предстала перед поклонниками в укороченном топике с вырезом и шортах. Откровенные снимки невесты Моргенштерна вызвали ряд весьма неоднозначных комментариев по поводу внешности девушки.

«Мне одному показалась, что Дилара немного поправилась?», «Да там уже не немного », «Пышечка )))», «Тебе худеть пора, ты как деревенская куртизанка на трассе», «Что ты в лифчик положила?? Все знают, что там меньше первого размера», - написали интернет-пользователи.