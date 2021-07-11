Питерские звезды на отдыхе: Баку, Волгоград, Греция

Ксения Собчак решила отдохнуть на курорте в Баку. И буквально за несколько дней уже соскучилась по работе, о чем и написала в микроблоге Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) «Меня, "наркомана от работы", накрывает, надо срочно сесть за стол и устроить "летучку"».Иван Ургант совмещает работу и отдых. Телеведущий вместе со своей командой готовит выездной выпуск шоу «Вечерний Ургант» в Волгограде. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) «Мы поплыли. Вернее, пошли. Впервые в жизни против течения» - сообщил он подписчикам.Настя Ивлеева в компании экс-супруги лидера группировки «Ленинград» Матильды Шнуровой улетела в Грецию.Instagram«Греция наша!» - отрапортовала блогер в сторис инстаграма