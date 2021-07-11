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Питерские звезды на отдыхе: Баку, Волгоград, Греция

Ирина Лебедева
1 час назад
Ксения Собчак решила отдохнуть на курорте в Баку. И буквально за несколько дней уже соскучилась по работе, о чем и написала в микроблоге
Питерские звезды на отдыхе: Баку, Волгоград, Греция
Фото: InstagramInstagram
«Меня, "наркомана от работы", накрывает, надо срочно сесть за стол и устроить "летучку"».
Иван Ургант совмещает работу и отдых. Телеведущий вместе со своей командой готовит выездной выпуск шоу «Вечерний Ургант» в Волгограде.
«Мы поплыли. Вернее, пошли. Впервые в жизни против течения» - сообщил он подписчикам.
Настя Ивлеева в компании экс-супруги лидера группировки «Ленинград» Матильды Шнуровой улетела в Грецию.
«Греция наша!» - отрапортовала блогер в сторис инстаграма
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