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«Алена, тебе не 53, а 33»: постройневшая Апина показала фигуру

Ирина Лебедева
1 час назад
Алена Апина к летнему сезону всерьез занималась улучшением собственной внешности. Певица не скрывает, что пользовалась услугами пластических хирургов. В частности, ей сделали абдоминопластику. При этой операции убирается лишний жир с живота. Сформировали идеальные ягодицы, подкорректировали весь силуэт в целом.
«Алена, тебе не 53, а 33»: постройневшая Апина показала фигуру
Фото: InstagramInstagram
Апина приготовилась блистать во время концертного тура по черноморскому побережью, но из-за пандемии, а также проблем с организаторами поездки выступления отменились. Артистка в соцсети попросила прощения у тех людей, кто был невольно ею обманут.
«Обломилось мне морюшко наше чёрное! Я приношу извинения всем, кто купил билеты или собирался на концерты в Геленжике и Анапе! Я уже практически стояла одной ногой на трапе самолёта , когда мне сообщили что поездка отменяется! Ох уж эти горе- организаторы! И сколько таких жопоруких устроителей скачет по нашей бескрайней Руси! Ни имени их не знает никто, ни подвигов. Зато имена артистов крепко держится в памяти. И выходит, что нет концерта- артист плохой».
Но стройную фигуру в ярком купальнике Алена публики все-таки показала. Звезда сфотографировалась на морском побережье в районе Махачкалы на символическом фоне ограждения из колючей проволоки с надписью «Проход запрещен».
Фолловеры одобрили результаты работы Апиной над собственным телом.
Идеальная Алена!», «Фигура — отпад,» «Алена тебе не 53, а 33».
Бывшая солистка популярной в конце 1980-х – начале 1990-х годов группы «Комбинация» Алена Апина рассказала о причинах развода с первым мужем. 56-летняя певица стала героиней нового выпуска программы «Судьба человека». Она рассказала, что впервые вышла замуж в 18 лет за художника Валерия Апина, однако брак просуществовал всего полгода. «Я поняла, что не хочу быть замужем. Не мое это, рано».
Шоу-бизнес,Алена Апина,
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