«Алена, тебе не 53, а 33»: постройневшая Апина показала фигуру

«Обломилось мне морюшко наше чёрное! Я приношу извинения всем, кто купил билеты или собирался на концерты в Геленжике и Анапе! Я уже практически стояла одной ногой на трапе самолёта , когда мне сообщили что поездка отменяется! Ох уж эти горе- организаторы! И сколько таких жопоруких устроителей скачет по нашей бескрайней Руси! Ни имени их не знает никто, ни подвигов. Зато имена артистов крепко держится в памяти. И выходит, что нет концерта- артист плохой».
Идеальная Алена!», «Фигура — отпад,» «Алена тебе не 53, а 33».