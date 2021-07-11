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«Евровидение» обошлось Маниже в десять миллионов рублей

Ирина Лебедева
2 часа назад
Прошло время, и про безобразную травлю, которой подверглась певица Манижа из-за участия в «Евровидении-21», все подзабыли. Как и про сам конкурс - до следующего года. Артистка решила, что сейчас можно спокойно вспомнить некоторые детали прошедшего мероприятия. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».
«Евровидение» обошлось Маниже в десять миллионов рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Оказывается, что выступление на международном конкурсе – финансово затратное мероприятие. Ошибкой было бы думать, что все расходы взял на себя Первый канал, который выбирал представителя от России. Да, телеканал профинансировал организацию выступления российского исполнителя. Но далеко не полностью.
«Более десяти миллионов рублей нам обошлось, - призналась певица. Первый канал оплатил заявку за участие в конкурсе и его трансляцию, и это огромные деньги: перелет и проживание в гостинице. Но вещатель не отвечает за сам номер».
Кроме того, из-за возможного срыва конкурса по причине пандемии все участники «Евровидения» должны были записать резервный номер. Их потом скомпоновали и выложили в Youtube как самостоятельный концерт. Подготовка и запись дополнительного номера требует денег.
«Сделать такое видео — тоже финансовая нагрузка. Ее мы с Первым каналом поделили пополам. Они предоставили техническую часть: студию, микрофоны, свет и так далее. За это большое спасибо», - сказала Манижа.
Выступившая с песней Russian Woman Манижа получила 204 балла и заняла 9 место. Клип набрал более 14 миллионов просмотров. А в рейтинге самых популярных артистов «Евровидения-2021» российская певица заняла третье место.
Певица Манижа Сангин заявила, что до отбора на «Евровидение» многие не могли правильно произнести ее имя. Певица рассказала, что в переводе имя Манижа означает «нежная», а Маниша - «очень злая».
«А Сангин, моя фамилия, означает «каменная». Нежный камень», - заключила она.
Шоу-бизнес,Комсомольская правда,Россия,
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