«Евровидение» обошлось Маниже в десять миллионов рублей

Прошло время, и про безобразную травлю, которой подверглась певица Манижа из-за участия в «Евровидении-21», все подзабыли. Как и про сам конкурс - до следующего года. Артистка решила, что сейчас можно спокойно вспомнить некоторые детали прошедшего мероприятия. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».

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Оказывается, что выступление на международном конкурсе – финансово затратное мероприятие. Ошибкой было бы думать, что все расходы взял на себя Первый канал, который выбирал представителя от России . Да, телеканал профинансировал организацию выступления российского исполнителя. Но далеко не полностью.

«Более десяти миллионов рублей нам обошлось, - призналась певица. Первый канал оплатил заявку за участие в конкурсе и его трансляцию, и это огромные деньги: перелет и проживание в гостинице. Но вещатель не отвечает за сам номер».

Кроме того, из-за возможного срыва конкурса по причине пандемии все участники «Евровидения» должны были записать резервный номер. Их потом скомпоновали и выложили в Youtube как самостоятельный концерт. Подготовка и запись дополнительного номера требует денег.

«Сделать такое видео — тоже финансовая нагрузка. Ее мы с Первым каналом поделили пополам. Они предоставили техническую часть: студию, микрофоны, свет и так далее. За это большое спасибо», - сказала Манижа.

Выступившая с песней Russian Woman Манижа получила 204 балла и заняла 9 место. Клип набрал более 14 миллионов просмотров. А в рейтинге самых популярных артистов «Евровидения-2021» российская певица заняла третье место.

Певица Манижа Сангин заявила, что до отбора на «Евровидение» многие не могли правильно произнести ее имя. Певица рассказала, что в переводе имя Манижа означает «нежная», а Маниша - «очень злая».