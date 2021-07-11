«Евровидение» обошлось Маниже в десять миллионов рублей

«Более десяти миллионов рублей нам обошлось, - призналась певица. Первый канал оплатил заявку за участие в конкурсе и его трансляцию, и это огромные деньги: перелет и проживание в гостинице. Но вещатель не отвечает за сам номер».
«Сделать такое видео — тоже финансовая нагрузка. Ее мы с Первым каналом поделили пополам. Они предоставили техническую часть: студию, микрофоны, свет и так далее. За это большое спасибо», - сказала Манижа.
«А Сангин, моя фамилия, означает «каменная». Нежный камень», - заключила она.