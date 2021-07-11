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«Сейчас она моложе»: в сети обсуждают фото Пугачевой 1994 года

Ирина Лебедева
41 минуту назад
Рустам Солнцев выложил в сеть архивную фотографию Примадонны. Алла Борисовна позирует на пляже в Крыму. На ней то ли купальник с юбочкой, то ли экстра-мини-платьев горох и сверху пиджачок в комплект. Идет 1994 год, именно в этом году певица вышла замуж за Филиппа Киркорова.
«Сейчас она моложе»: в сети обсуждают фото Пугачевой 1994 года
Фото: InstagramInstagram
Пугачеву, действительно, можно и не узнать в этой крепкой, коренастой даме, увешанной золотыми украшениями, немного даже походящей на мужчину.
Подписчики сразу обратили на это внимание.
«А я думал Григорьев-Апполонов», «Это ж Элтон Джон», «На секунду мне показалось, что рыжий из „Иванушек“»,«А я думала это Серов обесцветился».
Шутки шутками, но практически комментаторы все отметили, что Примадонна сейчас выглядит гораздо лучше, несмотря но прошедшие почти 30 лет.
«Сейчас она намнооого моложе выглядит!», «А Она помолодела на 27 лет за эти 27 лет».
Надо отметить, что у Аллы Борисовны немало искренних поклонников и поклонниц. Они считают ее настоящей звездой, талантом на все времена. Вне зависимости от объемов талии, возраста и нарядов.
«Отличная Алла», «Да супер женщина все равно , в любом виде».
Сейчас 70-летняя певица Алла Пугачева охотно показывает стройную фигуру в узких брюках и коротких нарядах. Однако еще несколько лет назад артистка предпочитала скрывать фигуру.
Шоу-бизнес,Рустам Солнцев,Алла Пугачева,Элтон Джон,Филипп Киркоров,Республика Крым,
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