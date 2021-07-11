«Сейчас она моложе»: в сети обсуждают фото Пугачевой 1994 года

Рустам Солнцев выложил в сеть архивную фотографию Примадонны. Алла Борисовна позирует на пляже в Крыму . На ней то ли купальник с юбочкой, то ли экстра-мини-платьев горох и сверху пиджачок в комплект. Идет 1994 год, именно в этом году певица вышла замуж за Филиппа Киркорова

Фото: Instagram Instagram

Пугачеву, действительно, можно и не узнать в этой крепкой, коренастой даме, увешанной золотыми украшениями, немного даже походящей на мужчину.

Подписчики сразу обратили на это внимание.

«А я думал Григорьев-Апполонов», «Это ж Элтон Джон», «На секунду мне показалось, что рыжий из „Иванушек“»,«А я думала это Серов обесцветился».

Шутки шутками, но практически комментаторы все отметили, что Примадонна сейчас выглядит гораздо лучше, несмотря но прошедшие почти 30 лет.

«Сейчас она намнооого моложе выглядит!», «А Она помолодела на 27 лет за эти 27 лет».

Надо отметить, что у Аллы Борисовны немало искренних поклонников и поклонниц. Они считают ее настоящей звездой, талантом на все времена. Вне зависимости от объемов талии, возраста и нарядов.