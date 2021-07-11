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Продюсер Максим Фадеев сменил деятельность

Елена Прошина
58 минут назад
Известный российский продюсер Максим Фадеев решил заняться музыкальным обучением. Он объявил об открытии музыкального учебного заведения, о чем сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Продюсер Максим Фадеев сменил деятельность
Фото: ТАССТАСС
«Эта школа будет с глубинным познанием музыки, проживанием, питанием и обучением международного уровня, так как все педагоги будут приглашены из Европы и Америки», — написал Фадеев.
По его словам, приступив к созданию музыкальной школы, он нашел в этом свое призвание. Кроме того, в своем образовательном проекте он рассчитывает применить свои навыки, поскольку по образованию он педагог.
Он считает, что классическое музыкальное образование должны давать только русскоязычные преподаватели. Свое желание создать музыкальную школу он, в частности, объяснил тем, что в России в этой области существует «пробоина величиной с дом». Он также предложил подписчикам делиться с ним идеями и пожеланиями на эту тему.
Часть из них с энтузиазмом отнеслась и идеям Фадеева. Некоторые же выразили сомнение в необходимости приглашать иностранцев, в то время как «наших людей много, талантливых, одаренных, которых никто не замечает». Нашлись также пользователи, предположившие, что школа станет доступна лишь для детей богатых родителей.
Шоу-бизнес,Максим Фадеев,
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