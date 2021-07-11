Продюсер Максим Фадеев сменил деятельность

Известный российский продюсер Максим Фадеев решил заняться музыкальным обучением. Он объявил об открытии музыкального учебного заведения, о чем сообщил в своем Instagram-аккаунте.

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«Эта школа будет с глубинным познанием музыки, проживанием, питанием и обучением международного уровня, так как все педагоги будут приглашены из Европы и Америки», — написал Фадеев.

По его словам, приступив к созданию музыкальной школы, он нашел в этом свое призвание. Кроме того, в своем образовательном проекте он рассчитывает применить свои навыки, поскольку по образованию он педагог.

Он считает, что классическое музыкальное образование должны давать только русскоязычные преподаватели. Свое желание создать музыкальную школу он, в частности, объяснил тем, что в России в этой области существует «пробоина величиной с дом». Он также предложил подписчикам делиться с ним идеями и пожеланиями на эту тему.