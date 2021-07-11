«Было незабываемо!»: Митя Фомин рассказал о лучшем сексе в своей жизни

«Самый мой жаркий секс был в бизнес-классе самолета. Это было незабываемо!», — заявил Фомин.
Музыкант не раскрыл имени партнера. СМИ пишут, что в светской тусовке давно ходят слухи о нетрадиционной ориентации вокалиста. Юморист Тимур Батрутдинов даже говорил, что Митю Фомина «проверили тысячи мужчин», сообщает «Экспресс газета».
При этом певец не комментирует данные слухи, и говорит, что иногда по несколько месяцев воздерживался от интима.
«Мне было так тяжело, что я про член забыл совсем!» – заявил Фомин.
Артист известен бурной личной жизнью. Только недавно 47-летний экс-вокалист группы Hi-Fi впервые задумался о семье и даже решил завести детей.