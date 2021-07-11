Дочь Маликова встречается с хоккеистом «Миннесоты»

Стефания Маликова недавно получила диплом об окончании престижного ВУЗа. В ближайшем будущем, видимо, девушка будет определяться с работой и карьерой, а пока она уехала отдыхать. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».
И именно по фотоотчету с Алтая, выложенному в инстаграм, фолловеры окончательно удостоверились в том, что Стеша отдыхает вместе с 24-летним российским хоккеистом, нападающим клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кириллом Капризовым. Молодые люди не афишируют пока свои отношения, но выставляют в сеть фотографии, сделанные в одном и том же месте в одно и то же время
Пресса называет Капризова «золотым мальчиком» российского хоккея. Кирилл, безусловно, одаренный спортсмен. Заговорили о восходящей звезде хоккея, когда лет молодой хоккеист из Новокузнецка забил победный гол в финале Олимпиады-2018. С тех пор Капризов добился немалых успехов.
Как пишет «КП», он завоевал Кубок Гагарина в составе ЦСКА, бронзу мирового первенства и серебро молодежного чемпионата мира. Год назад он уехал в США, где ему предложили контракт новичка в хоккейном клубе «Миннесота Уайлд».
По условиям договора, сейчас по Кирилл в «Миннесоте» получает 925 тысяч долларов за сезон. 30 июня Капризов стал обладателем приза «Колдер Трофи» - эта награда вручается лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги. Теперь его ждет полноценный контракт с клубом и стоить он будет 7-8 миллионов долларов.
Стеша окончила школу в 2017 году, набрав высокий балл ЕГЭ. Несмотря на высокий балл единого государственного экзамена, Маликова поступила на платное отделение МГИМО. Недавно Стефания Маликова успешно защитила диплом.
“Сегодня я окончила МГИМО, факультет Международной журналистики. Защитила диплом на 95 баллов”, – делилась своей радостью дочь музыканта.
Девушка призналась, что грустит из-за того, что пришлось переживать такой ответственный и волнительный момент в онлайн-формате.