Дочь Маликова встречается с хоккеистом «Миннесоты»

Пресса называет Капризова «золотым мальчиком» российского хоккея. Кирилл, безусловно, одаренный спортсмен. Заговорили о восходящей звезде хоккея, когда лет молодой хоккеист из Новокузнецка забил победный гол в финале Олимпиады-2018. С тех пор Капризов добился немалых успехов.

По условиям договора, сейчас по Кирилл в «Миннесоте» получает 925 тысяч долларов за сезон. 30 июня Капризов стал обладателем приза «Колдер Трофи» - эта награда вручается лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги. Теперь его ждет полноценный контракт с клубом и стоить он будет 7-8 миллионов долларов.