«Это предательство»: Кока ответила на признание Гордея

Гордей недавно опубликовал в инстаграме большой пост, где рассказал, что их роман с Клавой, длившийся два года, завершен, и что он благодарен ей за эти годы. По словам блогера, он очень страдает от того, что девушка отдалилась от него, переживает так сильно, что буквально сходит с ума.
Кока прокомментировала эту ситуацию в интервью youtube-каналу FAMETIME TV. Факт разрыва отношений с Гордеем она подтвердила, но отметила, что мужчина не должен выносить свои душевные переживания на всеобщее обозрение.
Более того, певица просила Диму не афишировать их роман. Тем не менее Гордей не только сделал свою эту историю публичным достояние, но и выложил в общий доступ совместные с Клавой видеоролики.