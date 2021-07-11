«Это предательство»: Кока ответила на признание Гордея

Гордей недавно опубликовал в инстаграме большой пост, где рассказал, что их роман с Клавой, длившийся два года, завершен, и что он благодарен ей за эти годы. По словам блогера, он очень страдает от того, что девушка отдалилась от него, переживает так сильно, что буквально сходит с ума.