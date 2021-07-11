В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Это предательство»: Кока ответила на признание Гордея

Ирина Лебедева
21 минуту назад
Певица Клавдия Высокова, известная под псевдонимом Клава Кока, старалась максимально скрывать от публики свою частную жизнь. Поэтому она очень остро отреагировала на признание ее бывшего бойфренда блогера Димы Гордея об их отношениях.
«Это предательство»: Кока ответила на признание Гордея
Фото: InstagramInstagram
Гордей недавно опубликовал в инстаграме большой пост, где рассказал, что их роман с Клавой, длившийся два года, завершен, и что он благодарен ей за эти годы. По словам блогера, он очень страдает от того, что девушка отдалилась от него, переживает так сильно, что буквально сходит с ума.
Кока прокомментировала эту ситуацию в интервью youtube-каналу FAMETIME TV. Факт разрыва отношений с Гордеем она подтвердила, но отметила, что мужчина не должен выносить свои душевные переживания на всеобщее обозрение.
Более того, певица просила Диму не афишировать их роман. Тем не менее Гордей не только сделал свою эту историю публичным достояние, но и выложил в общий доступ совместные с Клавой видеоролики.
«Для меня эта ситуация была очень показательна и очень ранила меня. Сейчас он, наверно, сделал худшее, что мог сделать. Я в какой-то степени расцениваю это как предательство», - приводит слова певицы портал ura.news
Ранее 24-летняя Клава Кока снялась для мужского журнала Playboy. Также она делилась фото в свадебном платье с помолвочным кольцом, чем заинтриговала поклонников.
Шоу-бизнес,Клава Кока,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители