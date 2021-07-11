Краснова скрывает имя третьего мужа

Популярный блогер и стендап-комик Наталья Краснова
вышла замуж. Это третий брак артистки. Известно, что первым официальным спутником жизни блогера был Александр Алымов. Наталья и Александр вместе играли в КВН. В браке родились два сына.
Вторым супругом Красновой был Дерон Куин, спортсмен-хоккеист из Соединенных Штатов
. Год назад пара рассталась.
Имя и род занятий нынешнего мужа Наталья пока не обнародует. В одной из последних сторис инстаграма вайнер показала свидетельство о браке с тщательно замазанными данными супруга, а также продемонстрировала свадебное платье.
Наряд звезда выбрала романтического фасона, с открытой спиной и шлейфом, из кружевного материала. В видеоролике Краснова показала, как репетирует свадебный танец-танго.
Бракосочетание состоялось в родном городе Натальи – Челябинске. Блогер отдельно подчеркнула, что фамилию оставила свою собственную.
Наталья Краснова призналась
в страхе встретиться с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Об этом она рассказала в интервью для Youtube-канала PEOPLETALK TV.
Краснова рассказала, как жестко критиковала и высмеивала раннее творчество Бузовой. Со временем, когда Бузовой удалось закрепить свой статус звезды, ее успех признала и Краснова. Однако блогер призналась, что теперь избегает певицу на светских мероприятиях.