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Находящегося в крайне тяжелом состоянии Петра Мамонова выведут из комы

Lenta.ru
1 час назад
Состояние актера и музыканта Петра Мамонова снова оценивается врачами как крайне тяжелое, он остается на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако его постепенно будут выводить из комы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу артиста.
"Открыл глаза": Петра Мамонова выводят из комы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Состояние оценивается врачами как крайне тяжелое, но они его выводят из комы. Он открыл глаза, но пока не осознает ничего. Легкие — на искусственной вентиляции, но третье или четвертое дыхание у него свое, он справляется», — рассказала Ольга Мамонова.
Она добавила, что сообщения отдельных СМИ о том, что у артиста отказывают почки, не соответствуют действительности.
«Я спросила у врачей про почки, они говорят, что видели эту статью. Нет, у него все органы самостоятельно работают», — подчеркнула супруга музыканта.
1 июля Ольга Мамонова сообщила, что ее муж был госпитализирован в реанимацию с подтвержденным коронавирусом. Она также отмечала, что у артиста было зафиксировано 87-процентное поражение легких. Позже его подключили к ИВЛ. Известно, что в настоящее время Мамонов находится в Городской клинической больнице 40 в московской Коммунарке.
В субботу, 10 июля, стало известно, что состояние Петра Мамонова резко ухудшилось. До этого он девять дней был подключен к ИВЛ.
Петр Мамонов — один из создателей и фронтмен рок-группы «Звуки Му». Широкой публике он также известен по ролям в таких кинокартинах, как «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь», «Шапито-шоу» и других.
Шоу-бизнес,Ольга Мамонова,Петр Мамонов,
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