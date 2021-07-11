Монеточка «послала» Костюшкина из-за обвинений в плагиате

Стали известны подробности конфликта певца Стаса Костюшкина и Елизаветы Гырдымовой, известной как Монеточка, передает РИА ФАН.

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Адвокат Костюшкина Роман Лалаян рассказал, что конфликт между артистами стал достоянием общественности спустя год разбирательств. До этого они пытались решить проблему, не афишируя, но Монеточка «послала» Костюшкина.

Артистке предлагали купить права на совместное исполнение песни, но договориться о цене не удалось, представители Костюшкина "получали довольно жесткие ответы с предложением идти куда подальше", рассказал адвокат.

Теперь Костюшкин требует от Монеточки 900 тысяч рублей. При этом Представители Монеточки предлагали артисту символические 100 долларов.

Первое заседание по делу о плагиате назначено на конец июля.