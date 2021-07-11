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Монеточка «послала» Костюшкина из-за обвинений в плагиате

Ювелина Бернст
1 час назад
Стали известны подробности конфликта певца Стаса Костюшкина и Елизаветы Гырдымовой, известной как Монеточка, передает РИА ФАН.
Монеточка «послала» Костюшкина из-за обвинений в плагиате
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Адвокат Костюшкина Роман Лалаян рассказал, что конфликт между артистами стал достоянием общественности спустя год разбирательств. До этого они пытались решить проблему, не афишируя, но Монеточка «послала» Костюшкина.
Артистке предлагали купить права на совместное исполнение песни, но договориться о цене не удалось, представители Костюшкина "получали довольно жесткие ответы с предложением идти куда подальше", рассказал адвокат.
Теперь Костюшкин требует от Монеточки 900 тысяч рублей. При этом Представители Монеточки предлагали артисту символические 100 долларов.
Первое заседание по делу о плагиате назначено на конец июля.
Исполнитель уверен, что девушка скопировала его композицию "Женщина, я не танцую" в своей песни "Мама, я не зигую". С соответствующим заявлением он обратился в суд.
Шоу-бизнес,Стас Костюшкин,Роман Лалаян,РИА ФАН,
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