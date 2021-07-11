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Фото помолодевшего Домогарова восхитило поклонников

Ирина Лебедева
2 часа назад
Александр Домогаров, который не так давно объявил о возможной четвертой свадьбе с молодой избранницей, явно помолодел и сам. Актер выложил в соцсети фотографию в бассейне, вызвавшую шквал восторженных комментариев.
Фото помолодевшего Домогарова восхитило поклонников
Фото: РИА НовостиРИА Новости
57-летняя звезда прекрасно выглядит, радостно улыбается и выглядит сбросившим с плеч десяток лет как минимум.
«Солнышко заходит, на улице жарко, вода всего +21, но жизнь прекрасна!» - написал в микроблоге Домогаров.
Фолловеры приятно удивлены и строчат комплименты.
«Помолодел, повеселел! Осталось новую хорошую роль в кино сыграть, супермена»;«Какой вы солнечный, Александр Юрьевич. От фото так и веет теплом»;«Классно! Какой вы радостный. Зато охладиться можно»
О своих матримониальных планах актер сообщил в эфире шоу «Миронов де-факто». Домогаров заявил, что о бракосочетании узнают и близкие, и поклонники только после того, как оно уже состоится.
«Я, будучи умным человеком, в достаточно почитаемом возрасте предпочту промолчать. Это произойдет в 2021 году. Не исключен такой вариант. А кто моя избранница — я не скажу», - приводит слова актера 5 Канал.
По данным СМИ, 57-летний Домогаров и 35-летняя Татьяна Степанова вместе живут в доме в Подмосковье. Степанова - танцовщица, также она преподает танцы детям. Татьяна - давняя подруга актера. Они познакомились в театре несколько лет назад.
Шоу-бизнес,Татьяна Степанова,Александр Домогаров,
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