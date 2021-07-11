Фото помолодевшего Домогарова восхитило поклонников

57-летняя звезда прекрасно выглядит, радостно улыбается и выглядит сбросившим с плеч десяток лет как минимум.

О своих матримониальных планах актер сообщил в эфире шоу «Миронов де-факто». Домогаров заявил, что о бракосочетании узнают и близкие, и поклонники только после того, как оно уже состоится.