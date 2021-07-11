Фото помолодевшего Домогарова восхитило поклонников

«Солнышко заходит, на улице жарко, вода всего +21, но жизнь прекрасна!» - написал в микроблоге Домогаров.
«Помолодел, повеселел! Осталось новую хорошую роль в кино сыграть, супермена»;«Какой вы солнечный, Александр Юрьевич. От фото так и веет теплом»;«Классно! Какой вы радостный. Зато охладиться можно»
«Я, будучи умным человеком, в достаточно почитаемом возрасте предпочту промолчать. Это произойдет в 2021 году. Не исключен такой вариант. А кто моя избранница — я не скажу», - приводит слова актера 5 Канал.