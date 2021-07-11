Родители невесты Моргенштерна в восторге от будущего зятя

И творчество и, тем более, эпатажные выходки Алишера Моргенштерна далеко не всем по душе. Особенно деликатная тема – взаимоотношения с родителями невесты. Недавно в сети обсуждали фотографии с борта частного самолета, где рэпер разгуливает голышом перед своими и Дилары папами и мамами. На снимке видно, как родители Дилары опустили головы к тарелкам и им явно неловко.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Однако, как оказалось, будущие родственники вполне лояльно относятся к нестандартному поведению потенциального зятя, признавая за ним право не обращать внимания на привычные нормы поведения.

«Когда все это происходило, папа повернулся ко мне и сказал: «Во мужик! Во кайфует! Был бы я постройнее, как в молодости, разлегся бы тут и как попарился бы! Но я уже в возрасте, так что ты, Диларик, извини, что-то я стесняюсь». Это все, что вам нужно знать о моих родителях», — цитирует слова Дилары СтарХит.

Ей вторит двоюродный брат рэпера Максим Моргенштерн. Он считает, что Алишер уже принят в члены семьи и тесть с тещей относятся к нему как к сыну.

«Алишер правильно все делает. Живет, как хочет, живет в кайф. Я за то, чтобы люди не упускали свою жизнь. И не нужны эти рамки, навязанные обществом. Главное, не мешать другим. А родители Дилары относятся к нему уже как к родному сыну», - сказал Максим.

Сам Максим с детства дружен с Алишером. И, конечно, в курсе его предстоящей женитьбы. Он объяснил, что молодые пока не определились с местом и датой проведения торжества, но активно занимаются этим вопросом.

Алишер Валеев (Моргенштерн) подарил кольцо своей девушке блогеру Диларе Зинатуллиной и предложил ей выйти за него замуж. Об этом невеста музыканта рассказала в Instagram.