Звезда «Уральских пельменей» потерял отца из-за COVID

Отец звезды шоу «Уральские пельмени» Вячеслава Мясникова скончался от коронавируса в госпитале города Урай. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.«Сегодня в больнице не стало моего папы. Как же это тяжело. Дорогой мой. Как же так!» — написал Вячеслав Мясников в Instagram. View this post on Instagram A post shared by Вячеслав Мясников. (@miasnikov.s) Родители артиста проживали в поселке Луговой Кондинского района ХМАО. Ранее стало известно, что они заразились коронавирусом и были доставлены в ковидный госпиталь в Урае. Мясникова возмутили условия содержания пациентов в больнице, о чем он написал в Instagram. С артистом связался директор департамента здравоохранения ХМАО, после чего конфликт был исчерпан.