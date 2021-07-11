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Отец звезды «Уральских пельменей» скончался от COVID

Ura.Ru
53 минуты назад
Отец звезды шоу «Уральские пельмени» Вячеслава Мясникова скончался от коронавируса в госпитале города Урай. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.
Звезда «Уральских пельменей» потерял отца из-за COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Сегодня в больнице не стало моего папы. Как же это тяжело. Дорогой мой. Как же так!» — написал Вячеслав Мясников в Instagram.