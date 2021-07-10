Макеева продемонстрировала публике испорченные зубы супруга

Блогер сделала вывод, что в этом союзе оба хороши. Мальков долгое время за собой не ухаживал, запустил состояние ротовой полоски. Как предполагает Лена, при большом количестве гнилых зубов у человека появляется неприятный запах изо рта. А Макеева лишена чувства меры, показывая подобное, и брезгливости.