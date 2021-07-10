Макеева продемонстрировала публике испорченные зубы супруга

«Гнилые зубы ее мужа-гастарбайтера Ромки! Макеева эти вонючие пни самолично продемонстрировала. Смотри, мол, честной народ, как хорошо я, в отличие от его бывшей, забочусь о мужике! Зубы ему вылечила, гниль выкорчевала. Смотрю я на это и думаю: ты же со своим гастарбайтером в эполетах спуталась, когда ещё у него эта гниль во рту была», - припечатала Миро Анастасию.
«В сухом остатке мы имеем двух людей, которые: встретились; себя не любят. Один - настолько, что развел помойку во рту. Другая - настолько, что готова эту помойку облизывать языком. Короче, оба жалкие. Так пожелаем им счастья!»