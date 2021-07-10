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Макеева продемонстрировала публике испорченные зубы супруга

Ирина Лебедева
1 час назад
Анастасия Макеева, которая со скандалом увела из семьи отца четырех детей, много пишет в соцсети о том, как она хорошо, в отличие от предыдущей супруги, ухаживает за своим избранником. Но на этот раз ей удалось шокировать публику доказательством своей заботы. Она показала подписчикам фотографию, где держит в руках удаленные стоматологом остатки испорченных зубов своего четвертого мужа.
Макеева продемонстрировала публике испорченные зубы супруга
Фото: InstagramInstagram
ЖЖ Елены Миро
Актрисе удалось удивить даже скандального блогера Лену Миро. Та обрушилась на Макееву с Мальковым с ядовитой критикой.
«Гнилые зубы ее мужа-гастарбайтера Ромки! Макеева эти вонючие пни самолично продемонстрировала. Смотри, мол, честной народ, как хорошо я, в отличие от его бывшей, забочусь о мужике! Зубы ему вылечила, гниль выкорчевала. Смотрю я на это и думаю: ты же со своим гастарбайтером в эполетах спуталась, когда ещё у него эта гниль во рту была», - припечатала Миро Анастасию.
Блогер сделала вывод, что в этом союзе оба хороши. Мальков долгое время за собой не ухаживал, запустил состояние ротовой полоски. Как предполагает Лена, при большом количестве гнилых зубов у человека появляется неприятный запах изо рта. А Макеева лишена чувства меры, показывая подобное, и брезгливости.
«В сухом остатке мы имеем двух людей, которые: встретились; себя не любят. Один - настолько, что развел помойку во рту. Другая - настолько, что готова эту помойку облизывать языком. Короче, оба жалкие. Так пожелаем им счастья!»
Анастасия Макеева в этом году вышла замуж за Романа Малькова. Они не просто поженились в ЗАГСе, но и обвенчались. Когда Макеева рассказала о новом возлюбленном, выяснилось, что он женат и воспитывает четверых детей. Роман развелся с женой Светланой лишь спустя два месяца после того, как их роман с Макеевой стал достоянием общественности.
При этом представитель РПЦ священник Феодорит назвал венчание актрисы, которая вышла замуж в четвертый раз, грубым нарушением церковных правил.
Шоу-бизнес,Лена Миро,Анастасия Макеева,РПЦ,
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