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Dua Lipa предъявили иск на $150 тысяч из-за публикации в Instagram

Газета.Ru
1 час назад
Фотоагентство Integral Images подало в суд на певицу Dua Lipa, требуя взыскать с нее $150 тыс. за публикацию в Instagram фотографии, принадлежащей компании, сообщает Daily Mail.
Dua Lipa предъявили иск на $150 тысяч
Фото: ReutersReuters
«Аккаунт монетизируется, поскольку содержит контент, предназначенный для привлечения подписчиков, которые через ссылку и/или рекламу направлены на использование и покупку контента ответчика (Dua Lipa – прим. ред.), ответчик получает прибыль от этой деятельности», — говорится в исковом заявлении.
Документ занимает восемь страниц. Кроме $150 тыс. Integral Images требует компенсации судебных издержек и официального решения, которое не позволит Dua Lipa нарушить авторские права компании еще раз.
Спорный снимок был сделан в феврале 2019 года, на нем артистка в огромной шляпе на голове садится в самолет. Певица подписала фотографию словами: «До следующего уведомления буду жить под большими пушистыми шляпами». Сейчас публикация не доступна.
Dua Lipa пока никак не прокомментировала судебное разбирательство.
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