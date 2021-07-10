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Дочь Успенской показала лицо после пластики

Ирина Лебедева
14 минут назад
Татьяна Плаксина три года назад сильно травмировала лицо. У нее были выбиты зубы и сломана челюсть. Безусловно, это стало для молодой девушки настоящей трагедией.
Дочь Успенской показала лицо после пластики
Фото: InstagramInstagram
Любовь Успенская лечила единственную дочь в европейских клиниках. Татьяна перенесла несколько операций. И вот завершающую пластику ей сделали уже в России.
Королева отечественного шансона ранее анонсировала, что скоро все увидят, как изменилась ее Татьяна. Она сообщала, что девушка стала настоящей красавицей. И вот Плаксина показала свое «новое лицо».
Дочери Любови Успенской поправили зубной ряд, а также убрали остатки последствий травмы.
Выглядит Татьяна прекрасно, о чем и написали ей в микроблоге поклонники.
"Танечка, какая ты красавица!", "Хороша!", "Люба не зря говорила, что у вас лицо принцессы".
Успенская считает, что у Татьяны есть певческий дар, который следует развивать. Она не раз говорила, что скоро все заговорят о ней как о певице. Подписчики также отмечают талант дочери звезды.
«Тезка моя, какая же Вы клевая! С нетерпением жду атмосферный концерт, альбом с чудесным голосом, полным эмоциональной глубины, полным нереальных красок и оттенков. Вы мега талантливы».
После скандальной истории с выступлением Плаксиной на НТВ и ее бегством в США Успенская особенно ревниво следит за окружением дочери. Сейчас она внимательно наблюдает за потенциальными кандидатами в бойфренды Татьяны.
«У Танюши нет мужчины, она занимается своим здоровьем. О мужчине надо думать, когда ты уверена в своей красоте, когда чувствуешь себя непревзойденной. Искать нам никого не надо, очередь уже стоит. Я не знаю, кто эти люди, которые хотят мою дочь, может, они негодяи? Может, просто хотят пристроиться », - приводит слова Любови Залмановны «Комсомольская правда».
Татьяна Плаксина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ обвинила мать в том, что та запирала ее на ключ и даже душила. Позднее она написала пост в Instagram, в котором извинилась перед матерью. Сама певица заявила, что после тяжелой аварии, в которую попала Татьяна, «душевное состояние той пошатнулось».
Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Комсомольская правда,НТВ,Россия,
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