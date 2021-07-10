Молодая жена Цекало восхитила поклонников снимком топлес

В очередной раз порадовать поклонников своими сексуальными формами решила супруга Александра Цекало
Дарина Эрвин. Новое фото в полуобнаженном виде появилось
в Instagram актрисы.
Дарина Эрвин, 30-летняя супруга 60-летнего Александра Цекало, с удовольствием и регулярно размещает свои фотографии в стиле «ню» в соцсетях.
Очередная такая публикация случилась сегодня. На фото Эрвин запечатлена стоя, одетая только джинсы. Ее фигуру частично скрывает мольберт. Грудь она слегка прикрыла руками.
Пользователи соцсети написали под снимком множество восторженных комментариев: «Вау!», «Секси!», «Какая прелесть!», «Ты классная!» и прочие в таком духе.
Напомним, Александр Цекало женился на художнице и актрисе казахского происхождения Дарине Эрвин в 2019 году. Ради этого брака он расстался с Викторией Галушкой, с которой он до того прожил вместе в течении 10 лет, родив при этом двоих детей.