Молодая жена Цекало восхитила поклонников снимком топлес

Дарина Эрвин, 30-летняя супруга 60-летнего Александра Цекало, с удовольствием и регулярно размещает свои фотографии в стиле «ню» в соцсетях.

Очередная такая публикация случилась сегодня. На фото Эрвин запечатлена стоя, одетая только джинсы. Ее фигуру частично скрывает мольберт. Грудь она слегка прикрыла руками.

Напомним, Александр Цекало женился на художнице и актрисе казахского происхождения Дарине Эрвин в 2019 году. Ради этого брака он расстался с Викторией Галушкой, с которой он до того прожил вместе в течении 10 лет, родив при этом двоих детей.