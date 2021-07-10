В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Молодая жена Цекало восхитила поклонников снимком топлес

Елена Прошина
36 минут назад
В очередной раз порадовать поклонников своими сексуальными формами решила супруга Александра Цекало Дарина Эрвин. Новое фото в полуобнаженном виде появилось в Instagram актрисы.
Молодая жена Цекало восхитила поклонников снимком топлес
Фото: СкриншотСкриншот
Дарина Эрвин, 30-летняя супруга 60-летнего Александра Цекало, с удовольствием и регулярно размещает свои фотографии в стиле «ню» в соцсетях.
Очередная такая публикация случилась сегодня. На фото Эрвин запечатлена стоя, одетая только джинсы. Ее фигуру частично скрывает мольберт. Грудь она слегка прикрыла руками.
Пользователи соцсети написали под снимком множество восторженных комментариев: «Вау!», «Секси!», «Какая прелесть!», «Ты классная!» и прочие в таком духе.
Напомним, Александр Цекало женился на художнице и актрисе казахского происхождения Дарине Эрвин в 2019 году. Ради этого брака он расстался с Викторией Галушкой, с которой он до того прожил вместе в течении 10 лет, родив при этом двоих детей.
Шоу-бизнес,Александр Цекало,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители