Избитая женихом Рапунцель отменила свадьбу

Рапунцель также в соцсети сообщила, что избиения не простит и свадьбы не будет. Она показала фотографию с синяками.

Фолловеры считают, что в этой истории оба несостоявшихся супруга показали себя не с лучшей стороны.

По всей видимости, Илья уже тогда сомневался, что Богдан действительно его ребенок. В результате Яббаров обратился в программу «На самом деле» и потребовал от Рапунцель провести генетическую экспертизу. Она категорически отказалось, но ему все же удалось получить генетический материал Богдана и сравнить его со своим.