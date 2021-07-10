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Избитая женихом Рапунцель отменила свадьбу

Ирина Лебедева
1 час назад
Алена Рапунцель разругалась со своим избранником стриптизером Ильей Семиным. Пара выясняла отношения в кафе в городе Владивостоке. Поводом для конфликта послужило то, что беременная, по ее словам, Алена Савкина (настоящая фамилия девушки) употребляет алкоголь.
Избитая женихом Рапунцель отменила свадьбу
Фото: InstagramInstagram
Илья ударил невесту по лицу, также, как сообщает cosmo.ru, он швырнул ее и ударил головой о землю. Если верить словам Семина, бьет Алену он не впервые. Об этом он сам заявлял в сторис, которые позднее удалил, но журналисты их успели зафиксировать.
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«Я такой злой, в очередной раз Савкиной по лицу прилетело. Беременная и бухает! Пьяное животное!»
Рапунцель также в соцсети сообщила, что избиения не простит и свадьбы не будет. Она показала фотографию с синяками.
«Спасибо за то, что я старалась быть хорошей и лучшей... И за то, что была дурой, видимо, тоже», - написала девушка.
Алена ранее уже жаловалась на другого своего возлюбленного, Илью Яббарова, от которого родила сына Богдана. Мужчина неоднократно поднимал на нее руку. Сейчас звезда «Дома-2» сообщила, что пока не будет устраивать свою личную жизнь, а переключит все силы на построение карьеры и зарабатывании денег.
«Я поняла, что мне просто не везет в личной жизни. И настал момент, когда стоит просто удариться в карьеру и перестать думать эмоциями. Мне просто не суждено. Ну и ладно», - резюмировала Савкина.
Фолловеры считают, что в этой истории оба несостоявшихся супруга показали себя не с лучшей стороны.
«Алена тебе на страшно с ним находится один на один? Когда он под чем-то? С возрастом инстинкт самосохранения должен сильнее работать от него родишь, вообще не отвяжешься», «Илья может быть объяснишь несколько вещей нам .... ? Первое: Алена беременна ? Второе почему ты руку на неё тогда поднимаешь на беременную ? Третье почему вы были не вместе и ты был один в гостинице а она бухала?
Алена Рапунцель стала мамой летом 2019 года. Незадолго до рождения сына Богдана она рассталась с его отцом Ильей Яббаровым.
По всей видимости, Илья уже тогда сомневался, что Богдан действительно его ребенок. В результате Яббаров обратился в программу «На самом деле» и потребовал от Рапунцель провести генетическую экспертизу. Она категорически отказалось, но ему все же удалось получить генетический материал Богдана и сравнить его со своим.
Оказалось, что Рапунцель не обманывала бывшего возлюбленного, и маленький Богдан – действительно сын Ильи Яббарова.
Шоу-бизнес,Илья Яббаров,Илья Семин,Владивосток,
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