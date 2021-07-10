Избитая женихом Рапунцель отменила свадьбу

«Я такой злой, в очередной раз Савкиной по лицу прилетело. Беременная и бухает! Пьяное животное!»
«Спасибо за то, что я старалась быть хорошей и лучшей... И за то, что была дурой, видимо, тоже», - написала девушка.
«Я поняла, что мне просто не везет в личной жизни. И настал момент, когда стоит просто удариться в карьеру и перестать думать эмоциями. Мне просто не суждено. Ну и ладно», - резюмировала Савкина.
«Алена тебе на страшно с ним находится один на один? Когда он под чем-то? С возрастом инстинкт самосохранения должен сильнее работать от него родишь, вообще не отвяжешься», «Илья может быть объяснишь несколько вещей нам .... ? Первое: Алена беременна ? Второе почему ты руку на неё тогда поднимаешь на беременную ? Третье почему вы были не вместе и ты был один в гостинице а она бухала?