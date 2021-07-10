Экс-муж обвинил Салтыкову в домашнем насилии

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«Она меня не била, но как кошка всегда царапала. Я очень был корректный человек. Спросите моих сослуживцев по «Электроклубу». Они все время: "Витя. Что у тебя опять с лицом?" Набрасывалась на меня. Не сходились характерами», - признался Салтыков в Youtube-шоу.

По его словам, поводом была необузданная ревность бывшей жены. Она не контролировала себя. При этом бывшая жена ни разу не извинилась перед ним и превратила его жизнь в ад.

Салтыков отметил, что до сих пор бывшая жена «несёт что угодно» и обвиняет его во всех смертных грехах.