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Певец Салтыков обвинил жену в домашнем насилии: «царапала, как кошка»

Майк Габриелян
1 час назад
Музыкант Виктор Салтыков заявил, что стал жертвой домашнего насилия: его постоянно царапала супруга, Ирина Салтыкова. Артисту приходилось скрывать раны от коллег.
Экс-муж обвинил Салтыкову в домашнем насилии
Фото: ТАССТАСС
«Она меня не била, но как кошка всегда царапала. Я очень был корректный человек. Спросите моих сослуживцев по «Электроклубу». Они все время: "Витя. Что у тебя опять с лицом?" Набрасывалась на меня. Не сходились характерами», - признался Салтыков в Youtube-шоу.
По его словам, поводом была необузданная ревность бывшей жены. Она не контролировала себя. При этом бывшая жена ни разу не извинилась перед ним и превратила его жизнь в ад.
Салтыков отметил, что до сих пор бывшая жена «несёт что угодно» и обвиняет его во всех смертных грехах.
Певец похвастался тем, что его нынешняя супруга (тоже Ирина) сейчас ласково заботится о нем. Он считает ее прекрасной мамой и женой. Сейчас Салтыкову 63, а его супруге 48 лет.
Шоу-бизнес,Виктор Салтыков,Ирина Салтыкова,
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