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Переболевшая ковидом Собчак сделала прививку

Ирина Лебедева
25 минут назад
Ксения Собчак прошлой осенью уже болела коронавирусом. Тем не менее, недавно она сделала себе прививку. Об этом она рассказала журналистам портала teleprogramma.pro.
Переболевшая ковидом Собчак сделала прививку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«У меня сейчас высокие антитела после того, как я переболела. Но я все равно сделала прививку, так как считаю это важным. Я сделала себе так называемый буст — это когда тем, кто переболел, спустя шесть месяцев можно делать только одну фазу прививки», - сообщила теледива.
Ксения выбрала отечественную вакцину. Она посоветовалась со специалистами и остановила свой выбор на «Спутнике».
При том, что сейчас общество буквально раскололось на тех, кто считает необходимым поставить прививку, и тех, кто видит в вакцине опасность и ловушку, у Собчак сомнений не было.
«Конечно, это экспериментальная прививка. Но и вирус тоже экспериментальный. У нас есть выбор между плохим и очень плохим. Очевидно, что переболеть новым штаммом явно опаснее, чем сделать прививку. Я не исключаю каких-то неприятных последствий прививки. Но она точно безопаснее, чем аппарат ИВЛ. У нас нет трех лет на клинические испытания — человечество в опасности прямо сейчас! Вирус мутирует, если все человечество не привьется за довольно короткий срок».
Близкие Ксении – мама и супруг – также переболели коронавирусом. Пока их защищают антитела, но, по словам светской львицы, они планируют записаться на прививку в ближайшем будущем.
Ксения Собчак, несколько месяцев назад переболевшая коронавирусом, поддерживает нововведения столичных властей по сдерживанию распространения вируса. Ксения не раз в своих постах удивлялась, почему люди не идут добровольно прививаться.
Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Правительство Москвы,
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