«Дебилы»: Голубкина прокомментировала скандальное видео с тортом

Актриса Мария Голубкина разругалась с журналистами, назвав их «дебилами» за критику её торта.

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В день смерти режиссера Меньшова актриса и её коллеги, смеясь, съели кондитерское изделие с надписью «Любовь и голуби». После этого на Голубкину обрушился вал критики. Многие сочли такой поступок неуместным и неуважительным. В ответ Голубкина разразилась бранью в адрес репортеров. Она считает, что журналисты ради кликбейта раздули скандал на пустом месте.

«Это надо же было такое придумать. Такой бред, дебилы. Я не вижу в этом ничего плохого. Не вижу никакой связи логической. Это не значит, что мы поехали в Светлогорск в день похорон Меньшова с тортом», — сказала Голубкина в Инстаграме.

Она обвинила современных журналистов в том, что они «изобретают» новости с громкими заголовками, чтобы получить просмотры и заработать на этом.

Однако артистка призналась, что благодарна «журналистам-дебилам» за бесплатную рекламу ее аккаунта.

Накануне 47-летняя актриса опубликовала скандальное видео в социальной сети. На кадрах виден роскошный торт с надписью «Любовь и голуби». На заднем плане кто-то смеется, а Голубкина произносит: «Не жрите, не жрите его. Только после спектакля».