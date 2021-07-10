В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Дебилы»: Голубкина прокомментировала скандальное видео с тортом

Майк Габриелян
27 минут назад
Актриса Мария Голубкина разругалась с журналистами, назвав их «дебилами» за критику её торта.
«Дебилы»: Голубкина прокомментировала скандальное видео с тортом
Фото: СкриншотСкриншот
В день смерти режиссера Меньшова актриса и её коллеги, смеясь, съели кондитерское изделие с надписью «Любовь и голуби». После этого на Голубкину обрушился вал критики. Многие сочли такой поступок неуместным и неуважительным. В ответ Голубкина разразилась бранью в адрес репортеров. Она считает, что журналисты ради кликбейта раздули скандал на пустом месте.
«Это надо же было такое придумать. Такой бред, дебилы. Я не вижу в этом ничего плохого. Не вижу никакой связи логической. Это не значит, что мы поехали в Светлогорск в день похорон Меньшова с тортом», — сказала Голубкина в Инстаграме.
Она обвинила современных журналистов в том, что они «изобретают» новости с громкими заголовками, чтобы получить просмотры и заработать на этом.
Однако артистка призналась, что благодарна «журналистам-дебилам» за бесплатную рекламу ее аккаунта.
Накануне 47-летняя актриса опубликовала скандальное видео в социальной сети. На кадрах виден роскошный торт с надписью «Любовь и голуби». На заднем плане кто-то смеется, а Голубкина произносит: «Не жрите, не жрите его. Только после спектакля».
В этот же день в Москве провожали в последний путь режиссера Владимира Меньшова. В 1984 году он снял знаменитую комедию «Любовь и голуби». Многие журналисты назвали действия актрисы «ужасной» и «странной выходкой» и глумлением над памятью режиссера.
Шоу-бизнес,Мария Голубкина,Владимир Меньшов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители