«Дебилы»: Голубкина прокомментировала скандальное видео с тортом

Актриса Мария Голубкина
разругалась с журналистами, назвав их «дебилами» за критику её торта.
В день смерти режиссера Меньшова актриса и её коллеги, смеясь, съели кондитерское изделие с надписью «Любовь и голуби». После этого на Голубкину обрушился вал критики. Многие сочли такой поступок неуместным и неуважительным. В ответ Голубкина разразилась бранью в адрес репортеров. Она считает, что журналисты ради кликбейта раздули скандал на пустом месте.
«Это надо же было такое придумать. Такой бред, дебилы. Я не вижу в этом ничего плохого. Не вижу никакой связи логической. Это не значит, что мы поехали в Светлогорск в день похорон Меньшова с тортом», — сказала Голубкина в Инстаграме.
Она обвинила современных журналистов в том, что они «изобретают» новости с громкими заголовками, чтобы получить просмотры и заработать на этом.
Однако артистка призналась, что благодарна «журналистам-дебилам» за бесплатную рекламу ее аккаунта.
Накануне 47-летняя актриса опубликовала
скандальное видео в социальной сети. На кадрах виден роскошный торт с надписью «Любовь и голуби». На заднем плане кто-то смеется, а Голубкина произносит: «Не жрите, не жрите его. Только после спектакля».
В этот же день в Москве провожали в последний путь режиссера Владимира Меньшова. В 1984 году он снял знаменитую комедию «Любовь и голуби». Многие журналисты назвали действия актрисы «ужасной» и «странной выходкой» и глумлением над памятью режиссера.