"Жил где попало": подробности суицида звезды «Дома-2»

Также выяснилось, что квартира, из окна которой он выпал, принадлежит его родителям, и Чубукова оттуда выписали. Он изредка заходил туда в гости.

Накануне Чубуков пришел в родительский дом, проник в комнату младшего брата, когда того там не было, и украл деньги. Когда Чубуков-младший вернулся домой, он обнаружил пропажу и пригрозил, что все расскажет родителям и вызовет полицию. Тогда старший брат закрылся в другой комнате, а через некоторое время его тело обнаружили на земле под окнами, пишет Telegram-канал.