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Подробности гибели звезды «Дома-2»: употреблял наркотики и бомжевал

Ювелина Бернст
37 минут назад
Стали известны подробности гибели бывшего участника телепроекта "Дом-2" Филиппа Чубукова, пишет Telegram-канал Life shot.
"Жил где попало": подробности суицида звезды «Дома-2»
Фото:  Facebook Чубукова Филиппа Facebook Чубукова Филиппа
По его данным, молодой человек имел проблемы с наркотиками и жил «где попало».
Также выяснилось, что квартира, из окна которой он выпал, принадлежит его родителям, и Чубукова оттуда выписали. Он изредка заходил туда в гости.
Накануне Чубуков пришел в родительский дом, проник в комнату младшего брата, когда того там не было, и украл деньги. Когда Чубуков-младший вернулся домой, он обнаружил пропажу и пригрозил, что все расскажет родителям и вызовет полицию. Тогда старший брат закрылся в другой комнате, а через некоторое время его тело обнаружили на земле под окнами, пишет Telegram-канал.
Филипп Чубуков выпал из окна квартиры на 6-м этаже дома на Перервинском бульваре столицы рано утром 10 июля.
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